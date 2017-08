Flere gjør som denne familien

– Det er rundt 200 elever som får hjemmeundervisning i Norge, men det har vært en 40 prosents økning det siste året, sier forsker Christian Beck ved Universitetet i Oslo.

Tellef på seks og Sigurd på ni er to av dem som er med på å øke den statistikken. De to guttene sammen med mamma, Marie Falkenberg og pappa, Anders Riis Nilsen har flytta fra huset i Porsgrunn, og skal bo på hytta i Rauland i et år. Derfra skal guttene hjemmeundervises.

Det er pappa Anders Riis Nilsen som skal være lærer for sønnene, og han tror nok rollene kommer til å bli litt blanda.

– Hattene blir nok litt blanda i løpet av dagen, men det skal nok gå greit. Vi laget noen enkle regler som vi bør følge for å få det greit på skolen, sier han.

Dette er reglene som gjelder for både lærer og elev ved hjemmeskolen til familien. Foto: Anne Lognvik / NRK

Tre grupper som hjemmeunderviser

Christian Beck har forska på hjemmeundervisning siden begynnelsen av 90-tallet. Han mener det er tre forskjellige grupper som tar ut barna sine fra den ordinære undervisninga.

Forsker ved Universitetet i Oslo, Christian Beck sier at det er både fordeler og ulemper ved hjemmeundervisning. Foto: Universitetet i Oslo

– Det er barn som blir mobba i skolen, det er konservative kristne som vil vekk fra den sekulære offentlige skole og det er den nye grønne bølgen, sier han.

Forskeren mener at til tross for at det er et mikrofenomen i Norge, så er det en økende trend.

– Vi ser det samme over hele verden, at hjemmeundervisning er en økende trend.

Han tror det er forskjellige årsaker til at folk velger hjemmeundervisning, men mener at all testinga blir for mye for noen.

– Jeg er en varm forsvarer av den offentlige skolen. Men det er nok dette veldig stramme byråkratiske testregime som gjør at noen vender skolen ryggen.

Vil leve i et roligere tempo

Både mor og far er klare på at dette ikke har noen ting med den offentlige skolen å gjøre. De sier det er andre grunner til at de har valgt å flytte på hytta for et helt år.

– Dette har vi gjort for å komme nærmere naturen, ha tilgang til gode turmuligheter og få mer tid sammen som familie, sier Marie Falkenberg.

Marie Falkenberg og Anders Riis Nielsen skal sammen med barna bo et år på hytta i Rauland for å leve en roligere hverdag. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Også Anders Riis Nielsen sier at selve hjemmeundervisninga ble naturlig i forhold til hva som er målet med året på hytta.

– Dette er ingen protest mot den offentlige skole. Målet med dette var jo ikke å flytte hverdagen opp hit, vi ville gjøre ting litt annerledes, så da ble det naturlig med hjemmeundervisning, sier han.