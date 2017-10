Fire av de seks i ulykkesbåten var i familie

Læreren hadde med seg fem elever tilknyttet voksenopplæringen i Nome og Bø og Nome videregående skole avdeling Lunde, på en båttur i privat regi.

Rådmann Åse Egeland i Bø sier den savnede læreren er bosatt i kommunen. Foto: Robert Hansen / NRK

To personer er bekreftet omkommet, en mann på 20 år og en mann på 19 år. Disse to skal være fra Syria og Somalia.

De fem elevene var alle flyktninger. Fire av dem var i familie, mens en var enslig mindreårig.

Læreren er bosatt i Bø, sier rådmann i Bø, Åse Egeland, til NRK.

To personer omkommet etter båtulykke i Seljordsvatnet

Har funnet båten

Politiet har funnet båten som kantret i Seljordsvatnet torsdag ettermiddag, det opplyser innsatsleder i politiet, Bård Fjermestad. Båten er fraktet til Notodden for undersøkelser. Det er fortsatt usikkert om båten ble funnet på bunnen eller i overflaten.

Det var fra denne brygga at ulykkesbåten la ut med seks personer ombord. Foto: Anne Lognvik / NRK

Ulykken skjedde nederst i Seljordsvatnet mot bø-siden like ved øyene Storeøy og Vesleøy.

Innsatsleder Bård Fjermestad sier politiet fortsatt holder på med redningsaksjonen med store styrker. 17 mannskaper fra Sivilforsvaret, 20 fra Røde Kors og 6 fra politiet deltar nå i letingen.

Vanskelige forhold

Det søkes etter den savnede med miniubåt i tillegg til dykkemannskaper fra Kongsberg.

Undervannssøket er vanskelig med delvis liten sikt. Det er gjørmebunn i området og torsdag var det mye vind som har ført til at bunnen virvles opp. Det har også vært flom de siste ukene.

Det søkes også på land og søket vil fortsette utover ettermiddagen og kvelden.

– Vi har fortsatt håp om å finne den savnede i live, sier innsatslederen.

Letemannskaper går i land på Storøy fredag formiddag. Foto: Anne Lognvik / NRK

Politiet skriver i en pressemelding at det er en del av etterforskningen å avdekke bakgrunnen for at personene oppholdt seg på vannet og omstendighetene rundt bruk av båten, blant annet bruk av redningsvester.