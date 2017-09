Finner færre av de forhatte brunsneglene

Der man før har plukket tosifrede antall brunskogsnegl hver kveld, har man i år måttet lete godt for å finne den slimete skapningen.

– I de områdene hvor jeg har beveget meg har det vært mye færre snegler i år, sier Bjarne Deila Bryn ved Bryns blomster på Stridsklev i Porsgrunn.

Nedgang på Østlandet

Det generelle inntrykket på Østlandet er at sneglene er færre i år, sier Bjørn Arild Hatteland i Bioforsk. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Bjørn Arild Hatteland i Bioforsk sier de ikke lenger har noen systematisk telling av brunskogsnegl, men at det generelle inntrykket på Østlandet er at sneglene er færre i år.

– På Vestlandet, der jeg har base, har det ikke vært et år som peker seg ut hverken den ene eller andre retningen.

Det generelle inntrykket er at sneglen eksploderer i antall noen år etter at den har kommet inn på et nytt sted for så å avta til lavere antall.

– Gode resultater

Brede Holst er leder av Hageselskapet i Buskerud. I juni 2015 stod han i bresjen for Norges første og største dugnad for å bekjempe brunskogsneglene som ble gjennomført på Konnerud i Drammen. Han tror ikke kampen er vunnet helt ennå.

Gir ikke opp sneglekampen

Resten av landet vil lære «Konnerud-metoden»

– Jeg tror vi fremdeles er i den fasen hvor sneglene brer seg utover, men det er mulig vi er i ferd med å nå en slags topp, sier han.

– Det vi har sett er at der det er kjørt større aksjoner, får man gode resultater, enten i løpet av første året, eller når man kommer året etter og gjør en supplering, sier sneglegeneralen.

Brede Holst sto i bresjen for dugnaden som i ettertid er blitt kjent som «Konnerud-metoden». Foto: Rubina Butt / NRK

Dugnad

Nematodene som brukes finnes også i naturen. Holst sier det kan tenkes at det generelle nivået på nyttige nematoder i brunskogsnegl har økt, både naturlig og som en konsekvens av aksjoner med Nemaslug.

I mai 2017 ble det arrangert en stor dugnad på Notodden i Telemark hvor de brukte «Konnerud-metoden».

Hagelagsleder Anne Hefre er i ferd med å sende ut spørreskjema til bydelene.

– Jeg har derfor ikke full oversikt over effekten av aksjonen, men inntrykket så langt er at resultatet er høyst varierende, fra tydelig nedgang til ingen merkbar effekt, sier hun.

Tørke

Bjarne Deila Bryn bekrefter at hans observasjoner stemmer med det kundene forteller.

– Folk sier generelt at det er mye mindre snegler i år. Jeg tror det har med tørke å gjøre. I tillegg har det vært stort fokus på bekjempelse her de siste åra, det tror jeg har påvirket sneglebestanden, sier han.

Gartnerisjefen håper ikke folk senker skuldrene helt, selv om sneglene er færre i år.

– Det kan være at folk venter med å bruke gift i år, og så kommer sneglene tilbake igjen neste år, sier han.

