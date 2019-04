Det var avisa Kanalen som omtalte saken først.

Utdatert materiell

Det er lekseheftet «Små-nøtter» fra 1976 som inneholder oppgaven, der eleven altså skal sette strek mellom bilder og tekst.

Også ved et annet tilfelle i samme hefte er en oppgave illustrert med bildet av en mørkhudet gutt og ordet «neger». Der skal ordet staves.

Boka skulle ifølge rektor Anne Lindgren vært fjernet forlengst, men har ved en feiltagelse blitt liggende.

Rektor Anne Lindgren og inspektør Anette Nagelhus ved Holla tiårige skole beklager det som har skjedd. Foto: Tor Espen Simonsen, Kanalen

– Vi har jobbet mye med å rydde opp og luke ut denne typen utdatert materiell, sier hun.

Til tross for dette har det aktuelle oppgaveheftet altså blitt liggende.

Nylig ble det delt ut til elever av en lærer ved småskoletrinnet, opplyser Lindgren til NRK.

– Har noen av de ansatte et slepphendt forhold til ordet?

– Nei. Det er ingen ved vår skole som har et slepphendt forhold til at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Vedkommende lærer er fryktelig lei seg for at dette har skjedd. Vi kan ikke gjøre annet enn å legge oss flate, sier rektor.

Foreldre informert

Skolen har sendt ut brev til elevenes foresatte, der hun beklager det som har skjedd, og oppfordrer dem til å ta kontakt om noe skulle være uklart.

Ved Holla tiårige skole går det 22 prosent tospråklige elever, opplyser rektor, som understreker at skolens ansatte tar dette på alvor.

– Alle lærerne er orientert om saken, og bedt om å være ekstra varsomme og sjekke gammelt materiell før det benyttes. Dette tar vi på alvor, sier rektor.

– Ikke et greit ord å bruke

Daglig leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, synes det er positivt at skolen legger seg flate og beklager feilen.

– Dette høres ut som et arbeidsuhell. Når det er sagt, er det veldig lite greit å bruke dette ordet, sier han til NRK.

Berglund Steen tror særlig eldre personer i Norge bruker ordet uten helt å tenke over hva det symboliserer.

– Tidligere ble dette brukt som et ord om mennesker man hadde et skjevt bilde av, og hadde veldig lite kjennskap til. Dette har jo endret seg, og i dag blir det heldigvis lite brukt, selv om det selvsagt er alvorlig når det først skjer, sier han til NRK.