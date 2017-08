Dumpet i elva – to tiltalt for likskjending

Det er fem år siden Kari Grønnestad (56) forsvant etter et besøk hos datteren sin og hennes samboer. Paret bodde da i Skien sentrum. Hun ble seinere meldt savna.

Advokat Tollef Skobba forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Kurt Inge Dale

Forsvinningssaken ble etterforska som et drap fra april 2015. Politiet mente hun var blitt drept av et slag mot hodet. Det tidligere samboerparet hadde ulike forklaringer på hva som hadde skjedd da Grønnestad var på besøk. Mannen (37) skal ha fortalt at han så deler av drapshandlinga.

Bevisene holdt ikke i drapssaken, men det betyr ikke at den er et avsluttet kapittel. Nå er begge tiltalt for likskjending eller medvirkning til dette.

Nekter

Politiet mener at paret pakka Grønnestad inn i flere dyner, søppelsekker og en teltduk etter at hun døde i leiligheten deres. Deretter ble liket plassert i et hundebur. De skal ha kjørt buret til Langbryggene i Skien før det ble dumpa i elva.

– Det gjenstår fremdeles avhør i saken før den er ferdig etterforska, opplyser politiadvokat Kjell Ove Ljosåk til NRK. Han håper retten kan behandle saken før utgangen av 2017.

Mannens forsvarer, Tollef Skobba, sier hans klient nekter for å ha vært med på dette. 37-åringen har gitt utfyllende forklaringer til politiet om hva som skal ha skjedd i juni 2012.

Ingen kommentar

Advokat Ellen Holager Andenæs forsvarer Kari Grønnestads datter. Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Advokat Ellen Holager Andenæs, som forsvarer Grønnestads datter, ønsker ikke å kommentere hvordan 33-åringen reagerer på tiltalen.

Både datteren og ekssamboeren satt varetektsfengslet i flere måneder etter at drapsetterforskninga starta. Nå slipper de å svare for hvordan hun døde. Spørsmålet er hvem som dumpa liket i hundeburet i Skienselva.