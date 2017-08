Det har gått nesten halvannet år siden hun begynte å jobbe med albumet Hjarteskjell som kommer 6. oktober. Denne gangen har hun testet ulike produsenter og medkomponister på en ny måte.

– Tenk deg at du skal gå i studio med en fyr du aldri har møtt før. Så skal dere ta en kaffe

Ingebjørg Bratland Foto: Isabel Watson

og sette dere i studio for å skrive en sang. Da kan prosessen ta litt tid, for man må jo bli litt kjent, sier Bratland.

– Er det en slags musikalsk Tinder?

– Ja, faktisk! Det kan du si, men det finnes ingen app for det, sier Bratland med et smil.

– Ikke alltid kjemien er der

Det er første gang hun jobber på denne måten. Underveis i prosessen har hun vært ute av komfortsonen flere ganger. Én grense har hun imidlertid ikke krysset.

– Tekstene er utrolig viktige for meg, og de er veldig ofte personlige. De klarer jeg ikke å skrive sammen med en annen person, inne i et lite rom.

Det er ingen garanti for at samarbeidet skal fungere. Bratland sier at det har skjedd at hun har sagt stopp underveis.

– Alle i den bransjen her vet at det er slik det er. Det er ikke alltid man finner kjemien, men det er jo jeg som må ta beslutningen på om det fungerer eller ikke, sier Bratland som innrømmer at hun er utrolig dårlig på å "slå opp" med folk.

Fosterhjem og brødre

Familien Bratland i Vinje har mer enn 20 års erfaring som fosterhjem. Da er det ikke så rart at hun har skrevet en sang med tittelen "Bror".

– Jeg kommer fra et hjem der mor og far har vært veldig gjestfrie, så døra har vært åpen for mange mennesker. På grunn av det har jeg fått mange brødre opp gjennom årene, og jeg føler meg veldig heldig.

Hun sier at ordet bror kan ha flere betydninger.

– På det medmenneskelige planet har alle en person som man kan kalle bror. Så det er dobbelt symbolikk i det.

"Bror" er den første smakebiten fra det nye albumet Hjarteskjell, som har fire produsenter og mange musikalske uttrykk.

– Den plata blir veldig variert på grunn av de ulike produsentene. Noen låter er i countryverden, mens andre er pop og elektronisk, sier Bratland som er spent på mottakelsen hos publikum.