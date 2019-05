Fruktbonde Jostein Jonsås på Gvarv i Telemark må ut med traktoren igjen. Etter to netter med frost, er det meldt enda mer kulde. Det er ikke gode nyheter for frukttrærne som står i full blomst.

Høy temperatur i april førte til tidlig blomstring, kanskje så mye som 14 dager tidligere enn vanlig. Foto: Sara Rydland Nærum / NRK

– Nå er vi redde for å miste hele denne avlingen. De to nettene med frost som vi har hatt nå, har tatt betydelig tak i hagen her, sier Jonsås til NRK.

– Mye blomst er ødelagt, og vi frykter at resten kan gå tapt hvis det blir frost i natten vi går i møte nå, legger han til.

Øst, sør og vest berørt

Nattefrosten i mai kan gjøre store skader på frukt som plommer, moreller og epler.

Det er ikke bare fruktbonden fra Gvarv som er bekymret for det kalde været. Flere steder på sør- og østlandet har hatt minusgrader om nettene den siste tiden.

Jop Westplate, rådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Det er ødeleggelser flere steder i landet. Både i sør, øst og vest. Hvordan skadebildet er, er litt for tidlig å si. Det ventes et par frostnetter til, så vi får se hvordan dette utvikler seg, sier Jop Westplate, som er rådgiver hos Norsk Landbruksrådgiving.

Westplate sier dette trolig vil få følger for produksjonen.

– Det vil påvirke tilgangen på norsk frukt i butikken, men vi håper fortsatt på det beste, sier han.

– Alvorlig

Ifølge YR.no er det meldt minus én grad på Gvarv natt til onsdag. Det kan bety trøbbel.

Det eneste fruktbonden på Gvarv kan gjøre for å redde det som er igjen av friske blomster, er å sprøyte med nitrogen. Tre timers arbeid annenhver natt resulterer forhåpentligvis i at blomstene tåler en halv grad ekstra.

– Dette er alvorlig for meg. Jeg har investert mye her, og hadde håpet å få noe ut av det. Vi får bare vente og se, men akkurat i dag ser det litt mørkt ut, sier Jonsås.