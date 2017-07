Ble sendt på slakt – nå har hun født trillinger

Se video fra fødselen nederst i saken

– På den siste så dro jeg litt for å hjelpe til og for å få litt fortgang på det hele.

Melkebonden Per Helge Seltveit forteller om fødselen til Telemarkskua Gulla. Gulla har nemlig fått trillinger, og ifølge professor i reproduksjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Olav Reksen, så hører dette sjeldenheten til.

0,01 promille sannsynlighet

– Statistisk sett så er det vel 1 av 100 000 som føder trillinger. Og vi har omtrent 230 000 melkekyr i Norge, så det skulle etter statistikken skjedd to ganger i året, men jeg tror tallet ligger i underkant av det, forteller Reksen.

Olav Reksen forteller at kyr svært sjeldent føder trillinger. Foto: nmbu.no

Heller ikke Per Helge Seltveit har opplevd å se ei ku føde trillinger før.

– Gjennom mine 20 år som praktiserende dyrlege så tror jeg fortsatt ikke jeg har opplevd å være med på en trillingfødsel, jeg har heller ikke sett det før.

Per Helge Seltveit har deltatt på flere hundre kalvefødsler gjennom sin karriere som dyrlege. Aldri har han opplevd å ta imot trillinger. Foto: Kristine Koslung / NRK

Skulle slaktes

Og ikke nok med at Gulla er et sjeldent unntak i statistikken, men etter hennes første kalv så holdt livet hennes på å ta slutt. Melkekua produserte rett og slett for lite melk, og hun skulle bli sendt til slakt. Per Helge og kona Siv, syntes Gulla var så sjarmerende at de endte opp med å kjøpe henne til slaktepris.

Nå flere år senere, har Gulla fått totalt 14 kalver, derav tre tvillingpar og senest inn i flokken kom trillingene.

I dag produserer Gulla nok melk og næring til at alle trillingkalvene har overlevd.

