Det var en slektning av den avdøde mannen som varslet politiet om at noe kunne ha skjedd. Slektningen hadde ikke klart å få kontakt med mannen i 50-årene.

Da politiet rykket ut til leiligheten hans i Drangedal sentrum fant de han død. Politiet bekrefter at mannen så sent som på fredag ble utsatt for vold.

– Han hadde status som fornærmet i en sak fra forrige uke, som politiet ser i sammenheng med dødsfallet, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Christian Ytterbø.

En nabo NRK har snakket med forteller at mannen de siste dagene er sett med skader i ansiktet.

Christian Ytterbø er politiadvokat ved Sør-Øst politidistrikt. Foto: Anne Lognvik / NRK

Blir obdusert

Det var ingen åpenbar dødsårsak, og dødsfallet blir derfor sett på som mistenkelig.

Krimteknikere har jobbet i leiligheten i hele dag for å samle tekniske spor.

– Liket er sendt til obduksjon for å få avklart om det har skjedd noe straffbart. Legene skal se om mannen er påført skader som ikke er synlige, eller om han kan ha giftstoffer i kroppen, sier politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Christian Ytterbø.

Mye er uklart

Ifølge politiet er det så langt ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet.

Ytterbø ønsker ikke å kommentere om den avdøde mannen i 50-årene tilhørte et spesielt miljø, men bekrefter altså at han i forrige uke ble banket opp av en eller flere ukjente gjerningsmenn.