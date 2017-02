44-åring siktet for påkjørsel av 17-åring

Mannen ble pågrepet natt til torsdag i en planlagt politiaksjon.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk og foregikk rolig og greit, sier politiinspektør Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt.

Han sitter i arrest på Grenland politistasjon og vil bli avhørt i løpet av dagen.

– I natt pågrep vi en mann født i -72 som vi mener kan siktes for denne påkjørselen på Bølehøgda i Skien i forrige uke. Han er siktet for grov uaktsom kroppsskade.

Guro Siljan i politiet sier de skal avhøre mannen i løpet av ettermiddagen. (Foto: Stian Wåsjø Simonsen) Du trenger javascript for å se video. Guro Siljan i politiet sier de skal avhøre mannen i løpet av ettermiddagen. (Foto: Stian Wåsjø Simonsen)

Nekter straffskyld

44-åringen er avhørt av politiet i dag med forsvarer til stede. Der har han nektet straffskyld.

– Han nekter straffskyld slik siktelsen ligger nå, sier mannens klien, Einar Grape.

Mannen har også forklart at han ikke var på det aktuelle stedet da ulykken skjedde.

– Så vidt jeg vet så husker han ikke hvor han var da ulykken skjedde, men han var ikke der i hvert fall, sier Grape.

– Har han alibi?

– Ikke så vidt jeg vet, men det må vi komme tilbake til, sier Grape.

Se Grape fortelle mer om dagens avhør i videovinduet under.

NEKTER STRAFFSKYLD: Mannens forsvarer, Einar Grape, sier den 44-år gamle mannen nekter straffskyld etter siktelsen i dag. Du trenger javascript for å se video. NEKTER STRAFFSKYLD: Mannens forsvarer, Einar Grape, sier den 44-år gamle mannen nekter straffskyld etter siktelsen i dag.

Mannen har derimot erkjent å være eier av en kilo amfetamin som han hadde med seg da han ble pågrepet.

– I tillegg til å være siktet for grov kroppsskade er han siktet for besittelse av en kilo amfetamin. Narkotikaen ble funnet i et kjøretøy, og han har erkjent at det er hans, sier politiadvokat Guro Siljan, til avisa Varden.

Tilstanden uavklart

Det var i morgentimene sist fredag og mens hun var på vei til skolebussen at den 17-årige jenta ble påkjørt av en bil og forlatt. Hun ble funnet bevisstløs og hardt skadd av forbipasserende langs veien på Bølehøgda i Skien. Jenta ligger innlagt på Ullevål sykehus og tilstanden hennes er stabil, men uavklart. 17-åringen er nå våken i perioder.

Det er flere bevis og etterforskning som har ledet politiet til denne arrestasjonen.

– Det er vitneobservasjoner samt bilder fra videoovervåkning fra flere steder i Skien og Porsgrunn.

Politiet har også gjort basestasjonssøk for å få en oversikt over alle telefoner som hadde trafikk på et bestemt tidspunkt.

– Det er analyser av denne informasjonen og annen informasjon som gjør at vi kan knytte denne mannen til forholdet, sier Siljan.

Bilen var stjålet

Mannen er fra Oslo-området og er tidligere domfelt. Bilen som er beslaglagt ble meldt stjålet på Romerike 20. januar i år. Den sorte Jeepen ble funnet uten skilter ved Menstad bydelshus, like ved ulykkesstedet i forrige uke, skriver Varden.

– Det er videoovervåkning og andre etterforskningsskritt som gjør at vi mener vi kan knytte mannen til denne bilen.

Det er gjort en rekke vitneavhør i saken, og politiet sier flere av vitnene har kommet med informasjon som har hatt stor betydning for saken.