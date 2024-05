To pågrepet for knivstikking på Frogner

To personer er pågrepet for knivstikkingen av to kvinner i en leilighet på Frogner i Oslo mandag.

Det sier politiinspektør Kjersti Lauvsnes til NRK.

– De siktede er to voksne, en mann og en kvinne. De er ikke ukjente for politiet, sier Lauvsnes.

Personene har ikke blitt avhørt på nåværende tidspunkt. De er foreløpig siktet for grov kroppsskade, opplyser politiet.

– Det vil bli vurdert fengsling av begge to, sier hun.