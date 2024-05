– Barna var ved bevissthet, bekrefter politiets operasjonsleder Haagen Løvseth.

Husken er en redehuske med plass til flere barn. Fra husken går det kjettinger som er festet til et trestativ.

Det er satt krisestab etter ulykken i barnehagen hvor det til vanlig er 40 barn. Foto: Lunner kommune

Fløyet med luftambulanse

– Begge barna ble fulgt opp av helsepersonell. Det ene barnet ble kjørt til Gjøvik sykehus, mens det andre er flydd med luftambulanse til Ullevål sykehus, ifølge Løvseth.

Foreldrene er varslet.

Barnet som ble fløyet til Ullevål er under overvåkning, opplyser ordføreren i Lunner kommune like etter klokken 16.

Kommunen melder på sine nettsider at de har satt krisestab etter ulykken. Kriseteam fra kommunen er i barnehagen for å følge opp andre barn, foreldre og ansatte.

Roa ligger i Lunner kommune på Hadeland.

Ble utført førstehjelp

Ordføreren i Lunner kommune, Harald Tyrdal, forteller til NRK at de ansatte i barnehagen utførte førstehjelp på barna.

– Når vi fikk beskjed om hendelsen så valgte vi å samle kriseledelsen og samle ressurser for å ivareta alle på best mulig måte.

– Nødetater ble varslet umiddelbart av ansatte.

Ordfører i Lunner kommune, Harald Tyrdal, sier de vil ha nødvendige tilbud for å støtte barn og voksne i barnehagen så lenge de trenger det. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Tyrdal forteller at de har et samtaletilbud med profesjonelle for de som opplevde hendelsen, og som trenger å bearbeide den.

– Det er dramatisk det man har sett.

Har rutiner for godkjenning og kontroll av lekeapparat

Tyrdal sier at det er en årlig kontroll av lekeapparater.

Den forrige ble utført sist sommer og etter planen skal det være en ny kontroll denne sommeren.

– Det viktige nå er å finne årsaken.

– Nærmere undersøkelser vil avdekke om det var slitasje eller ikke.

Tyrdal opplyser om at den nøyaktige alderen på lekeapparatet hittil ikke er kjent.