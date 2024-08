Tjuvholmen-knivstikkingen: De siktede mistenkt for ranet av Norway Cup-deltaker samme uka

Ranet skjedde 30. juli på Karl Johans gate. Og gutten som ble ranet for solbrillene sine var deltager på Norway Cup.

Nå viser det seg at de to 17-åringene som er siktet for grov kroppsskade mot to menn på Bølgen og Moi på Tjuvholmen, også er mistenkt for dette tenåringsranet.

Det skriver oslopolitiet i en pressemelding.

Politiet jobber videre i etterforskningen med gjennomgang av tekniske beslag, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og mye mer.

– Dette er en svært alvorlig sak og politiet etterforsker saken med høy prioritet, sier politiadvokat Marie Steen Habberstad.

Thomas Øiseth som er forsvareren til en av de siktede sier til NRK at de ikke har noen kommentar til saken.

Mistenker hatkriminalitet

Lørdag ble 17-åringene fengslet i fem og sju dager for å ha angrepet mennene på Tjuvholmen.

Den ene av de to mennene som ble angrepet har knivskader, og den andre har skader etter å ha blitt utsatt for vold.

Begge mennene i 20-årene er fortsatt på sykehus, men tilstanden er stabil og ikke livstruende.

Politiets hovedhypotese er at angrepet skyldes ofrenes seksuelle legning.

17-åringene er ifølge fengslingskjennelsene under etterforskning for en rekke ran og voldshandlinger de siste månedene.

To andre tenåringer er også siktet i saken. De er 15 og 14 år gamle og er blitt tatt over av barnevernet.

Alle fire er kjenninger av politiet.