Foreningen FRI: Slike handlinger kommer fra et sted

Det var natt til lørdag i 01-tiden at to menn i 20 årene ble angrepet på uteserveringen ved Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo.

Politiet tror de to mennene som ble angrepet på Tjuvholmen i Oslo natt til lørdag, ble angrepet på grunn av sin seksuelle legning.

– Dette er noe etterforskningen søker å avklare, sier politiadvokat Nina Henrichson Kresse til NRK.

Fire mindreårige siktet

Fire tenåringer er siktet for grov kroppsskade. To av dem er 17 år, de to andre er 14 og 15 år gamle. NRK vet ikke mer om bakgrunnen til de siktede.

Papir med blod på, rett utenfor utestedet. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Den ene av de to mennene har knivskader, den andre er påfårt annen kroppsskade, sier politiet til NRK. Skadene er ikke livstruende. De to mennene er i 20-årene.

Politiet har tidligere sagt at de fire siktede er kjenninger av politiet.

– Slike handlinger kommer fra et sted

Marianne Gulli er styreleder i i FRI i Oslo og Viken. FRI er foreningen for skeive i Norge, og er en premissleverandør for lhbt-politikk. FRI står for «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».

– Hvis politiets hypotese er rtiktig, så er dette ekstremt trist. Alle våre tanker går til de to som er utsatt for dette, sier Gulli til NRK.

Gulli sier at hat mot skeive har vært merkbart og synlig de siste månedene, som en opptakt til Oslo Pride. Gulli sier at tallene for hatkriminalitet mot skeive er økende, og det er et alvorlig samfunnsproblem.

– Vi må som samfunn ta denne utforringen på alvor. Slike handlinger kommer fra et sted, og vi må jobbe med å motvirke dette hatet, sier Gulli.

Marianne Gulli er styreleder i i FRI i Oslo og Viken. Foto: Petter Ruud-Johansen

De fire som er siktet er alle mindreårige, den yngste er 14 år.

– Hvis politiet er på rett spor, så er det alvorlig at så unge personer føler på et sånt hat mot skeive, mener hen.

– Da har vi også som samfunn sviktet disse barna, hvis de føler på et slikt hat i så ung alder, mener Gulli.

Gulli mener politiet må styrke arbeidet mot hatkriminalitet, både når det gjelder etterforskning, men enda viktigere i det forebyggende sporet.

Advokat: Ønsker ikke å kommentere

Advokatfullmektig Thomas Skilbred representerer den ene 17 åringen. Han bekrefter at 17 åringen har gitt en forklaring i avhør.

– Men vi ønsker ikke å kommentere politiets påstand om at dette kan være hatkriminalitet, og at motivet kan være ofrenes seksuelle legning, sier Thomas Skilbred til NRK.

Politiet på stedet, rett etter knivstikkingen. Foto: Adnan Ayanle / PSP

NRK har vært i kontakt med et øyenvitne som kom til åstedet få minutter etter hendelsen. Vitnet fortelle at et av ofrene lå på bakken, halvt oppreist, mens legepersonell så ut til å være opptatt av en skade i mannens mageregion. Denne mannen ble så kjørt bort i ambulanse med blålys. Den andre mannen ble ikke kjørt vekk i ambulanse, ifølge øyenvitnet. Ifølge vitnet var det mange mennesker og ganske kaotisk på uteserveringen.