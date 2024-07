Tenåringsran i Oslo: Regjeringen varsler nye tiltak

Senest i går ble en 15 år gammel gutt fra Elverum, som er deltager på Norway Cup, ranet av ti unge gutter i Oslo sentrum.

Mandag kveld ble en annen tenåring, som også deltar på Norway Cup, angrepet og truet med kniv ved Nationaltheatret.

Foreldre og trenere ber spillere om å unngå å gå med merkeklær.

I tillegg har det vært flere vipps-ran i og rundt Oslo den siste tiden hvor gjerningspersonene er under 15 år.

Nå er barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bekymret.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier hun er bekymret for utviklingen hun ser i ungdomskriminaliteten. Foto: William Jobling / NRK

– Vi hører fra politiet at det er en markant økning i ungdomskriminalitet, og at barn utfører slike handlinger mot hverandre, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hun sier at slike hendelser skjer over hele landet, men at risikoen er større i storbyene.

– I Oslo vet vi at det er en stor utfordring, sier Toppe.

Varsler nye tiltak

Familieministeren sier at flere departementer har jobbet sammen for å se hva man kan gjøre for å snu den negative trenden.

Allerede etter sommeren vil regjeringen annonsere de nye tiltakene, ifølge Toppe.

– Det er tiltak for den gruppa med ungdom som gjør alvorlig kriminalitet.

Hva slags tiltak det er snakk om vil hun ikke si noe om enda.

Samtidig mener hun at man ikke kan fengsle seg ut av dette problemet.

– Vi må bli bedre på å forebygge. Samtidig styrke fellesskapet så ungene kan være i og få en positiv utvikling.

Får ikke gå i sentrum

Gutter-15 spillerne i Vestsiden-Askøy Idrettslag er blant dem som deltar under årets Norway Cup. På Ekebergsletta kan de gå fritt rundt.

Men å gå ned til sentrum derimot får de ikke lov til, forteller trener Kjetel Aksel Berentsen.

Kjetel Aksel Berentsen forteller at de snakket med foreldrene i forkant om hvilke forholdsregler de skulle ta når guttene kom til Oslo. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi hadde foreldremøte i forkant, og der var enstemmig vedtatt at de ønsker ikke at guttene skal gå alene i sentrum, sier han.

Han trekker frem ranene man har sett i Oslo sentrum som grunnen.

– Vi har hatt fokus på at de skal trives her oppe. Hvis vi da skal slippe dem fritt, og det skjer et uhell, så er det fokuset borte, sier han.

Ifølge Berentsen kan derimot spillerne som er 16 år eller eldre gå ned til sentrum.

Politiet har tidligere i forbindelse med ranene sagt at det alltid er lurt med forholdsregler. Også på Norway Cup.

– Unngå bråk, gå flere sammen og gi beskjed om hvor du går, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tore Barstad.