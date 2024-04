Problemer i togtrafikken i Oslo

En feil på en sporveksel mellom Oslo S og Nationaltheatret rammer morgentrafikken på jernbanen, melder Bane Nor.

Dette forsårsaker forsinkelser og innstillinger på flere linjer inn og ut av Oslo-området.

Det er uklart hvor lang tid det vil ta å løse problemene.

Strekningen mellom Oslo S og Skøyen vil bli stengt for trafikk fra kl. 09.45 pga. feilretting, skriver Bane Nor litt før klokken 9.

Vy sier at de ikke får satt opp buss for tog på så kort varsel, og at reisende må benytte seg av Ruters busstilbud i og rundt Oslo.