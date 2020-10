– Dette er bedre enn sex, det er helt fantastisk. Jeg kan ikke beskrive det på en annen måte. Det er helt rått når en ser det koker i nota, sier styrmann Olav Endre Drønen om den store fangsten.

Makrellstørje er den største tunfiskarten, og er en ettertraktet vare til sushi og sashimi. Japan står for rundt 40 prosent av innkjøpet av denne fisken rundt om i verden.

I 2012 ble en makrellstørje solgt for 4,4 millioner kroner på et fiskemarked i Japan.

Maskinist, Henrik Nilsen, i gang med å losse fisken av i Skudeneshavn.

Sushi og sashimi

Men akkurat denne fangsten ender ikke opp i Japan. Det har sine grunner.

– De betaler mindre. Markedene vi selger til er i Europa. Det er Danmark, Ukraina, Kroatia, Spania, Storbritannia og så videre, forklarer Drønen.

Det ble innført forbud mot å fiske makrellstørje i Norge i 2007, etter at overfiske førte til at den sto i fare for å bli utryddet, ifølge Fiskeridirektoratet. I 2014 ble det åpnet for nye kvoter, men i mindre og strengere skala.

Bestanden har sakte, men sikkert begynt å vokse igjen. Dermed blir også kvotene større.

– Det er et gammelt tradisjonelt fiske på kysten. Det er helt supert å få lov til å fortsette tradisjonene. Det er veldig kjekt å bringe dette videre nå som bestanden vokser.

I 2020 er den norske kvoten på 311,95 tonn. MS «Spjæringen» har fått en kvote på 32 tonn.

Sindre Schjønning Ødegård og Nils Johan Stonghaugen er på plass for Fiskeridirektoratet for å sjekke fiskebåtene har fulgt retningslinjene for kvoter. Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Dårlig smak av stresset fisk

Terje Eriksen i Karmøy fiskarlag er imponert over fangsten til fiskebåten fra Hvaler.

– Det er fantastisk flott at de endelig har fått det til. De har vel kjørt kysten rundt i to måneder, og bare fått småfangst hittil.

Prosessen videre tar tid. Fiskeridirektoratet er innom for å sjekke at kvoten og retningslinjer er oppholdt. Det skal også tas prøver av fangsten.

– Inspektører tar vevsprøve av hver fisk. Hvis den viser at den har vært stresset før den ble avlivet går det ut over kvalitet og pris, forteller Eriksen.

Denne makrellstørjen ble fanget utenfor Haugesund i 2015, og ble til sushi på restauranter i Stavanger og Haugesund. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Den første størja som blir solgt på markedet i Japan går ofte for en symbolsk sum i millionklassen.

– Det er stilig at de kan gå for flere millioner, men det er egentlig en gimmick for å markere at den første blir solgt, hvor kjøperen kan «vise» seg litt. Men det er ikke slik prismarkedet egentlig er.

Skipper på MS «Spjæringen», Olaf Iversen, sikter ikke mot millioner, men tror de skal ende opp med en grei slump med penger for 26 tonn makrellstørje.

– Det er vanskelig å si, men kanskje rundt 100 kroner per kilo?

Det vil i så fall bety at lasten kan ha en verdi på mer enn 2 millioner kroner.