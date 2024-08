Økningen av vold begått av unge bekymrer: – En situasjon vi ikke kan akseptere

• Antall ran, kriminalitet og vold begått av barn og ungdom i Oslo øker.

• Ofrene for disse forbrytelsene er ofte unge, og det skjer flere ran med mistenkte under 18 år enn tidligere.

• Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, uttrykker bekymring for situasjonen og understreker behovet for forebyggende arbeid, mer synlig politi, og flere institusjonsplasser for ungdom som begår kriminalitet.

• Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier at regjeringen tar situasjonen alvorlig og planlegger å sette inn flere tiltak for å stoppe økningen i ungdomskriminalitet.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.