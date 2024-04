Konflikt om legevakt: – Kan rasere tilbudet for én million nordmenn

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Det er konflikt om legevaktmodellen i Oslo, som kan påvirke opptil én million nordmenn.

Helfo mener at skadelegevakta i Oslo ikke er en legevakt, men en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.

Hvis Helfos vedtak blir stående, må pasienter først innom kommunens helsetjeneste og deretter henvises videre til Ous-legevakta.

Dette vil føre til ventetid i to køer i stedet for én, og to egenandeler i stedet for én, frykter både Ous og kommunen.

Helfo har tatt stikkprøver av journaler fra skadelegevakta og mener de fleste som behandles der på "drop-in" ikke trenger øyeblikkelig hjelp.

Både Ous og Oslo kommune håper på drahjelp fra Stortinget for å endre loven, slik at Oslo-samarbeidet kan fortsette.

– Pasienter kommer med en brukket ankel rett inn på røntgen, får en vurdering med én gang, og får behandling. Og så er de ute, sier Knut Melhuus.

Han er sjef for skadelegevakta i Oslo. Her tar de imot 200-250 pasienter hver dag.

Hvis du sklir på isen og tråkker over, er det hit du skal. Bare trekk en kølapp.

Når det er din tur, kommer du direkte inn til spesialister fra Oslo universitetssykehus (Ous).

Men det kan endre seg.

Nå utfordres legevakt-modellen i Oslo av statens egne regler.

Melhuus frykter det ender med mange timer ekstra kø for pasientene.

– Ikke en legevakt

Bakgrunnen er at Ous i februar måtte betale tilbake 65 millioner kroner til staten.

Kravet kom fra Helfo, som blant annet passer på offentlig bruk av helsekroner.

Det gjelder egenandeler de har dekka på legevakta for pasienter som for eksempel har frikort og ikke betaler selv.

Nå mener Helfo at Ous aldri skulle hatt disse pengene.

Årsak?

At skadelegevakta i Oslo ikke egentlig er en legevakt.

– Det de kaller skadelegevakt, er i realiteten og etter regelverket en offentlig poliklinikk, sier seksjonssjef Bente Ludvigsen i Helfo kontroll til NRK.

Daværende helseminister Ingvild Kjerkol på omvisning på den nye skadelegevakta på Aker sykehus i november. Ifølge Helfo er det slett ikke noen legevakt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Må drives av kommunen

Ifølge loven er legevakt noe kommuner driver.

Der skal alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp behandles. Ved skade eller sykdom.

Sånn gjøres det ikke i Oslo. Der har kommunen og sykehuset drevet legevakt sammen i 120 år.

Fram til i fjor i Storgata nede i sentrum. Nå på den nye Storbylegevakta på Aker sykehus.

Om du kommer inn med feber eller influensa (sykdom), behandles du av kommunen på allmennlegevakta.

Om du har skada deg, for eksempel etter fall, behandles du av Ous på skadelegevakta.

Legevakt-nummeret 116117 er felles for begge.

Men: siden Ous er en del av spesialisthelsetjenesten, er skadelegevakta i praksis en sykehusklinikk.

Da gjelder andre regler enn for en kommunal legevakt.

For eksempel krav om henvisning.

«Legevakten», står det med store bokstaver over inngangen ved storbylegevakta ved Aker sykehus. Nå utfordrer et Helfo-vedtak hele systemet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Helt håpløst

Ous har klagd på vedtaket fra Helfo. Som kan få store konsekvenser:

– Hvis det blir stående, så må vi legge om hele driften.

Det sier klinikkleder Rolf Arne Riise.

For det vil i så fall bety at de ikke kan ta imot pasienter som møter opp direkte, som i dag.

I stedet må de som kommer først vurderes av kommunen. Og så henvises videre til skadelegevakta som Ous driver.

I praksis kan det bety at alle først må innom kommunens allmennlegevakt. Og så sendes over gangen.

Ventetid i to køer i stedet for én. Og to egenandeler i stedet for én.

– Det blir helt håpløst. Det blir et pasientløp som er helt forferdelig, sier Riise.

Klinikkleder Rolf Bjarne Riise frykter konsekvensene hvis kommunen må ta imot alle pasienter ved legevakta i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Også Oslos helsebyråd Saliba Korkunc (H) er bekymra.

– Dette er vi i Oslo kommune veldig imot, sier han.

Og legger til:

– For en pasient som kommer inn døra på legevakta, er det likegyldig om det er kommunen eller sykehuset som har ansvaret.

Oslos helsebyråd Saliba Korkunc (H) smilte fra øre til øre da han besøkte den nye storbylegevakta i Oslo. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Storby-løsning

I Oslo er hundrevis innom storbylegevakta hver dag.

Hvis alle må i samme kø, vil ventetidene eksplodere, er frykten.

– Vi kan ikke drifte sånn som man gjør for eksempel i Rena kommune. Hvor de har to skader i døgnet, sier klinikkleder Riise.

Også i Bergen deler sykehus og kommune drifta av legevakt. Helfo er nå i gang med å kontrollere dem også.

– Dette gjelder jo over en million innbyggere i Norge. De vil få rasert sitt legevakttilbud hvis Helfo får gjennomslag, skadelegevakt-sjef Knut Melhuus.

Både klinikkleder Rolf Bjarne Riise (til venstre) og skadelegevakt-sjef Knut Melhuus er overraska over at Helfo reagerer på legevakt-modellen i Oslo. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Må følge loven

Men at Oslo og Bergen er store byer, er irrelevant.

For loven skiller ikke mellom store og små kommuner.

– Vi kan forstå at den konkrete organiseringa kan oppleves som hensiktsmessig og bra. Samtidig må driften være innenfor gjeldende regelverk, sier Ludvigsen i Helfo.

Og reglene er tydelige.

Sykehus kan ikke behandle folk og kreve egenandeler uten henvisning.

Unntaket er øyeblikkelig hjelp. Og dette er stridens kjerne.

NRK forklarer Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Har vurdert journaler Helfo har gått gjennom journalene til 100 pasienter på legevakta i årene 2015-2023. De mener at over 90 av dem ikke trengte hjelp med én gang, og ikke burde blitt behandla av legevakta. Dermed hadde ikke Ous rett på å få refundert egenandeler, mener Helfo. Helfo refunderer egenandeler f. eks. for pasienter med frikort. Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Over 150.000 pasienter De har ut fra stikkprøven regna seg fram til at ca. 80 prosent av alle pasientene Ous ba om refusjon for i årene 2015-2023 ikke trengte øyeblikkelig hjelp. De mener det gjelder over 150.000 pasienter. Slik kom de fram til kravet på 65 millioner. Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Krav om henvisning Utgangspunktet for saken er at loven sier at all behandling i spesialisthelsetjenesten - sykehus - krever henvisning. Siden skadelegevakta i Oslo drives av Oslo universitetssykehus, mener Helfo dermed at man må ha henvisning dit. Unntaket er for øyeblikkelig hjelp. Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Uenige om øyeblikkelig hjelp Helfo mener legevakta nesten automatisk har vurdert at alle som kommer trenger øyeblikkelig hjelp. Dermed har de kunnet hjelpe folk selv om de ikke har henvisning. Og krevd egenandel for det. Ifølge Helfo har de ikke vurdert behovet i hvert enkelt tilfelle. Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Burde avvist flere Slik Helfo ser det, behandler skadelegevakta mange som kunne vært avvist. For eksempel behandler de små kuttskader, forstuelser og annet som ikke trenger øyeblikkelig hjelp, ifølge dem. De mener flere burde blitt bedt om å dra til fastlege og ikke trengte å få hjelp med én gang. Hvorfor har Helfo krevd penger tilbake? Riktig behandling raskt Ous på sin side mener de gir øyeblikkelig hjelp. De påpeker at mange kutt, overtråkk og lignende bør undersøkes så fort som mulig. De mener også at det er mer effektivt for samfunnet om folk kan få hjelp med én gang på legevakt i stedet for å f. eks. måtte vente lenge på legetime. Forrige kort Neste kort

Helfo har tatt stikkprøver av journaler fra skadelegevakta. Og mener de fleste som behandles der på «drop-in» ikke trenger øyeblikkelig hjelp.

– Eksempler var blant annet små kutt, vepsestikk og vrikka fot, forklarer Ludvigsen i Helfo.

Viser røntgenbildene at den vrikka foten ikke var brukket, var det ikke egentlig behov for øyeblikkelig hjelp, slik de ser det.

At folk vil sjekke foten sin raskt etter skade, holder ikke, mener de.

Det får klinikkleder Riise til å reagere.

– Vi kan ikke avvise pasienter som åpenbart har en fersk skade, sier han.

– Det er jo de som har smertene. Det er de som har symptomene. Så det er jo klart vi må jo høre på pasienten, sier han.

Riise, som er ortopedisk kirurg, legger til at det ofte er umulig å se hvor alvorlig en skade er uten røntgen.

Dette mener Helfo Ekspander/minimer faktaboks Spesialisthelsetjenesten har ikke ansvar for å yte legevaktstjenester. Det er kommunens ansvar å drive legevakt. Det er derfor viktig for Helfo å understreke at vi ikke problematiserer at folk kommer til legevakten uten henvisning. Vi problematiserer at pasienter kommer til en skadepoliklinikk i spesialisthelsetjenesten uten henvisning. Den kommunale legevakten skal håndtere både pasienter med sykdom og skade som kommer til sin legevakt, for så å henvise de som har behov for spesialisthelsetjeneste. Slik regelverket og den offentlige helsetjenesten i Norge er lagt opp i dag skal alle pasienter få legevaktstjenester – uavhengig om det er sykdom eller skade – i kommunen, ikke i spesialisthelsetjenesten. OUS sin skadelegevakt er reelt sett en offentlig poliklinikk i spesialisthelsetjenesten. Kommunale legevaktstjenester må ikke avvise flere pasienter i dag på bakgrunn av vår tolkning. Hvilke refleksjoner har dere rundt hvordan dette i sum påvirker effektiviteten i helsevesenet? Svar: Det er ingen ting i veien for å finne effektive løsninger for å gi helsehjelp, så lenge man praktiserer innenfor regelverket. Vi kan forstår at den konkrete organiseringen kan oppleves som hensiktsmessig og bra, samtidig må driften være innenfor gjeldende regelverk. Dersom man mener at regelverket bør endres, må man bruke de riktige kanalene for å gjøre det. Det er politisk.

– Firkanta regelverk

Helfo sier de ikke tar stilling til hvordan det er lurt å organisere legevakt.

Deres oppgave er å passe på at offentlige helsekroner brukes riktig.

– Dersom man mener at regelverket bør endres, må man bruke de riktige kanalene for å gjøre det. Det er politisk, sier seksjonssjef Ludvigsen i Helfo.

Og nå håper både Ous og Oslo kommune på drahjelp fra Stortinget.

For hvis Helfos tolkning er rett, må loven endres, mener de.

Slik at Oslo-samarbeidet kan fortsette. En modell som for eksempel helseministeren har skrytt av.

– Når det da i tillegg er økonomisk gunstig for både pasienten og samfunnet, så er det veldig rart at et firkanta regelverk skal kunne sette stopper for det, sier legevakt-sjef Melhuus.