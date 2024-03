– Hvis det viser seg at halvparten av det eneste rekrutteringsgrunnlaget vi har, faller bort, så har vi en reell katastrofe foran oss.

Det sier overlege Jørgen Dahlberg, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen på Akershus Universitetssykehus.

Han er svært bekymret over tallene som kommer frem av Legeforeningens medlemsundersøkelse for 2023.

Overlege Jørgen Dahlberg er foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen på Ahus. Han sier at dette er et problem som må tas på alvor. Foto: Nadir Alam / NRK

Totalt 9614 leger deltok i undersøkelsen, som er utført av Rambøll. Et stort antall av de som svarer er sykehusleger.

46 prosent av legene som har deltatt i undersøkelsen svarer at de ikke ønsker eller ikke vet om de ønsker å bli værende i jobben ved sykehuset om to år.

– Det vil forverre situasjonen vi allerede står i. Vi kommer til å få en reell sykehuskrise, sier Dahlberg.

VG omtalte saken først.

Les også Leger gråter på jobb og håper på omgangssyke for å slippe vakter

Også rekrutteringsvansker i Oslo

Det har i flere år blitt varslet om rekrutteringsutfordringer for sykehusene i mindre sentrale strøk, særlig i den nordlige delen av landet.

Men for sykehusene i og rundt Oslo har ikke dette vært like stor utfordring.

Frem til nå.

– Ahus er et av landets største akuttsykehus. Hva sier det når man har disse utfordringene også her?

– Det det sier er at vi har det overalt. Det er fullstendig gjennomgripende. Når vi, som Norges største akuttsykehus, ser at det begynner å skorte her også, så vil det helt åpenbart medføre store problemer overalt ellers, sier Dahlberg.

Les også Ida Marie (42) står i spissen for legenes opprør mot «rotteracet»

Mange unge leger som er usikre

I undersøkelsen kommer det blant annet fram at unge leger i spesialisering mister deler av utdanningsløpet på sykehuset.

Årsaken? De må brukes i den daglige driften av sykehuset.

Ane Berg Lode er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på Akershus Universitetssykehus. Hun har selv startet på spesialiseringen.

– Vi har en fantastisk jobb. Og det er jo innenfor disse veggene de ferskeste legene burde ønske å være, sier Lode og legger til:

– Men det er klart, når vi går og stamper i dårlige IKT-systemer i alt for små sykehusareal, med tidspress og samtidighetskonflikter, og utdanningen vår blir nedprioritert til fordel for drift, så gjør det noe med motivasjonen vår.

Ane Berg Lode er lege i spesialisering på Ahus, hun er også foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening. Foto: Nadir Alam / NRK

– Må overbevise dem om å forbli i sykehusene

At så mange sykehusleger er usikre på fremtiden sin i jobben, bekymrer også Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er bekymringsfullt at så mange er usikre. Det viser at vi kan gjøre en bedre jobb for å overbevise dem om å forbli i sykehusene. Karl Kristian Bekeng statssekretær i helse-og omsorgsdepartementet

Han forteller at de nylig har lagt frem en rekke tiltak, for å endre på dagens sykehusmodell.

– Det innebærer en styrket finansiering. Vi fjerner også effektiviseringskuttet som har ligget i sykehusene i mange år. I tillegg henter vi inn nye yrkesgrupper for å avlaste legene fra å gjøre oppgaver som ikke er legeoppgaver.

Bekeng sier også at de skal endre måten studieløpet til leger som ønsker spesialisering er satt sammen på.

Målet er å få en bedre balanse på det praktiske arbeidet på sykehuset og det som er utdanning.

Også statssekretær Karl Kristian Bekeng er bekymret over utviklingen. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Må tas på alvor

De to tillitsvalgte på Ahus er tydelige på på at en stor andel av legene synes de har et meningsfullt arbeid og engasjerer seg for jobben.

Men rammene rundt selve jobben må endres.

– En stor del av det er at sykehusene våre har blitt underfinansiert over tid. Og løsningen ligger der. Samtidig så blir nok arbeidshverdagen vår bedre, hvis vi får lov til å gjøre det som vi er best på, som er pasientbehandling, sier Ane Berg Lode.

Kollegaen, Jørgen Dahlberg, understreker at problemene må tas tak i umiddelbart.