Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mange nordmenn kan føle dårlig samvittighet for å tilbringe solskinnsdager inne.

Forfatter Egil Aslak Hagerup mener at hvis man velger å tilbringe en solskinnsdag inne, bør man holde det litt hemmelig og ikke skryte av det.

Franske Lorelou Desjardins tror det er typisk skandinavisk å føle skyld for å ikke bruke tid ute på solskinnsdager.

Psykologspesialist Ole André Solbakken ved Universitetet i Oslo forklarer at den dårlige samvittigheten kan komme av at man har unnlatt å gjøre noe man burde ha gjort, eller har gjort noe man ikke skulle ha gjort.

Alarmen går. Gardinene trekkes fra. Og der er den, nok en dag.

En strålende sol på blå himmel.

Du sjekker gradestokken, som skal tippe over 20 grader.

«Nå orker jeg ikke en dag til i sola» tenker du, og trekker for gardinene.

Får du i etterkant dårlig samvittighet, etter å ha tilbrakt dagen hjemme i skyggen?

Da er du ikke alene.

Og skal vi tro forfatter Egil Aslak Hagerup, så skal du ha dårlig samvittighet.

Spesielt hvis du er fra Bergen

– På Østlandet er det oftere fint vær, og det er kanskje en formildende omstendighet når man tolker lovverket, sier Hagerup.

Men.

– Det er forventa å få dårlig samvittighet, men hvis det bare er finvær der du bor, så er ikke det like sterkt håndheva, mener han.

«Loven» han henviser til er hans egen bok «Norges nye uskrevne lover», som han har skrevet ned.

Egil Aslak Hagerup har skrevet ned uskrevne lover. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Der er det en hel paragraf som tar for seg dette med samvittigheten ved dager med fint vær.

– Det er paragraf 6-3, som sier at hvis det er sol og du er inne, så skal du ha dårlig samvittighet, ler han, og legger til:

Spesielt hvis du er fra Bergen.

Frykter en nitrist sommer

Sandra Halleraker har valgt å tilbringe deler av dagen i parken for å slikke sol i Oslo.

Hun tar ingen sjanser.

– Det er jo en fare for at det skal bli som i fjor, at sommeren blir dritt og at juni og mai er bra.

Halleraker kjenner seg godt igjen i det å måtte være ute når sola skinner.

– Det er jo et få tall av solskinnsdager, sier Halleraker.

Og hun er ikke alene om å tenke på den måten.

Hanna Nymoen Lund (t.v.) og Sandra Halleraker jobber ute i sommervarmen. – Man må jo bare utnytte de dagene som er som denne, sier Nymoen Lund. Alexandra Lütker pugger til eksamen i sola. – Jeg får dårlig samvittighet. Vinteren er jo så lang, så da føler jeg at jeg må utnytte sommeren når den først er her. Mina Schler fra Tyskland valgte å spise lunsj ute denne solskinnsdagen. – I Tyskland er folk også ute når det er varmt, men her er det mer folk ute. Vinteren er lengre og kaldere her.

I nærheten sitter tyske Mina Schler på en benk og spiser lunsjen sin.

Siden hun kom til Norge, har hun lagt merke til en ting.

Det er flere folk ute her når det er fint vær, enn det er i Tyskland.

Selv tar hun noen pauser iblant.

– Jeg har vært ute alle dagene i pinsehelga, men også litt hjemme. Det har jeg ikke dårlig samvittighet for. Det er da jeg får roet meg litt ned, ler hun.

Forberedt på sola – også bare i noen timer

Franske Lorelou Desjardins tror det er noe veldig skandinavisk å få dårlig samvittighet for å ikke bruke tid ute på solskinnsdager.

– Jeg merket det da jeg var i Danmark, at det også var slik, sier bloggeren.

Lorelou Desjardins blogger om hvordan nyinnflyttede til Norge opplever møte med kulturen, språket og folket. Foto: Tori Lind Kjellstad

Ifølge henne skal det ikke mye til for at nordmenn kommer seg ut:

– Det er ikke bare varme dager. Sol kan være der i to timer. Og da må du ikke gå glipp av dette vinduet hvor du får fint vær.

Hun syns også det er komisk at nordmenn er så forberedt og klare til å komme seg ut med en gang:

– For meg tar det litt tid å komme meg ut døren. Det er et prosjekt. Men alle var så forberedt. Ut fra klokka ni og ute hele dagen, forklarer hun.

Nei, du trenger ikke å ha dårlig samvittighet

– Den dårlige samvittigheten kommer enten av at en har unnlatt å gjøre noe en burde ha gjort, eller å ha gjort noe en ikke skulle ha gjort, forteller psykologspesialist Ole André Solbakken ved Universitetet i Oslo.

– Samvittigheten blir er et indre signalsystem som forteller oss noe om hvorvidt vi handler i tråd med våre egne verdier.

Det er da den mørke følesen kommer, av å sitte i mørket når det er strålende ute.

For Solbakken forsikrer at dette ikke er noe å ha dårlig samvittighet for:

– Nei, på ingen som helst måte. Og i alle fall ikke hvis du har gjort noe fornuftig inne i løpet av dagen. Så det er ingenting å kritisere seg sjøl for.

Psykologspesialist Ole André Solbakken mener at å sitte inne på en solskinnsdag, er ikke noe å ha dårlig samvittighet for. Foto: Martin Fønnebø

Hemmelig med mindre du pusser vinduene

Men det er lov å tilbringe en solskinnsdag inne i ny og ne, sier forfatter Hagerup.

Da bør du bare huske på en ting:

– Hvis man sitter inne og koser seg, så skal man helst holde det litt hemmelig. Du skal ikke skryte av at du sitter inne når det er blitt fint vær.

Og hvis du vil bøte på den dårlige samvittigheten? Da er det flere ting du kan finne på.

Som kanskje er enda viktigere enn å være ute.

– Du har jo paragraf 6–2. Hvis det er sol og du ikke har vaska vinduene, så skal du også ha dårlig samvittighet. Så det kan være verdt å ta med seg.

