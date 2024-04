Politipatruljen la merke til elsparkesyklisten i stor fart på Furuset i Oslo kl. 10.10, og forsøkte å stoppe ham.

– Da valgte vedkommende å stikke av. Han ga gass og kjørte inn på et industriområde. Der kjørte han seg delvis fast, så vi fikk kontroll på ham, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Han beskriver kjøringen som svært risikabel, både for føreren selv og for annen trafikk og folk som var på jobb på industriområdet. Det er uvisst om føreren brukte hjelm eller noe annet sikkerhetsutstyr.

TATT: Føreren kjørte seg fast inne på et industriområde og ble stanset av politiet. Foto: PhotoRunner AS / PhotoRunner AS

Pedersen sier det er uvanlig at politiet tar elsparkesyklister i så høye hastigheter.

– Jeg har vært med på tilfeller med elsparkesykler i høye hastigheter, men hastigheter opp mot 100 km/t kan jeg ikke huske å ha vært borti, sier operasjonslederen.

Uvanlig rask

Føreren er nå anmeldt for flere lovbrudd. Elsparkesykkelen var ikke lovlig registrert eller forsikret.

– Vi har tatt den i beslag, og vil teste den for å dokumentere hvor høy hastighet den kan oppnå, sier Pedersen.

Mannen fortalte uoppfordret til patruljen at elsparkesykkelen var importert fra Sverige, og at den var god for opptil 100 km/t.

Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre raskere enn 20 km/t i Norge.

Elsparkesykkelen mannen kjørte er av typen Dualtron, produsert av det sørkoreanske selskapet Minimotors.

Pedersen vil ikke forskuttere hva slags straff føreren vil få. Det blir opp til juristen etter at saken er ferdig etterforsket.

– Men at det blir en reaksjon fra politiet på et sånt tilfelle som dette, det er helt klart.