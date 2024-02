Dumpet kattunger i en barnehage

Mandag denne uken fant barna i Lia barnehage på Ellingsrud i Oslo fire kattunger.

Det forteller nestleder Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus, Anette Marie Kartalias Andersen.

– Barna oppdaget kattungene inne på området og meldte fra til de voksne.

Tre av kattungene er sju uker gamle og en er 19 uker. Dyrebeskyttelsen vet fortsatt ikke hvem som dumpet kattene.

– Nå er det jo også sånn at det var funnet noen kattunger som var veldig like disse her i sommer. Så vi er jo redde for at de kommer fra samme person.

Kartalias Andersen sier dumping av kattunger er noe som skjer ofte.

– Det finnes også kolonier hvor kattene går rundt og får barn, som da blir hjemløse. Det er et kjempestort problem.

Kattungene er nå i et fosterhjem og vil etter hvert bli kastrert, chippet og vaksinert før de kan adopteres når de er 14 uker gamle.