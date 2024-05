Enorme forskjeller i hva unge kan få av sommerjobber

- Det er store forskjeller i antall sommerjobber tilgjengelig for ungdom i norske kommuner.

- Lørenskog kommune tilbyr kun 28 sommerjobber, mens enkelte bydeler i Oslo har 20 ganger flere.

- Oslo kommune tilbyr totalt rundt 4000 sommerjobber, hundre ganger flere enn Bergen kommune.

- Ullensaker kommune øker bevilgningen til sommerjobber fra 1 til 4,5 millioner kroner for å forebygge kriminalitet.

- Lørenskog kommune sier at dårlig kommuneøkonomi hindrer dem i å tilby flere sommerjobber.

- Ungdomsrådsleder i Lørenskog, Julie Andresen Wågenes, ønsker at alle søkere kan få en jobbmulighet.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.