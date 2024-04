Den andre siktede for drapet på Hamse (20) er utlevert til Norge

Den siste av de to brødrene som er siktet for drapet på Hamse er utlevert til Norge.

Visar Avdyli ble pågrepet i Kosovo i februar og blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Adan ble drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021.

– Erkjenner ikke straffskyld

Politiadvokat Børge Enoksen sier at politiet nå vil avhøre Visar.

– Vi får se om han ønsker å gi en forklaring til politiet eller ikke.

Brødrene Valon og Visar Avdyli reiste til Kosovo to dager etter drapet på Hamse.

Politiadvokat Enoksen orienterer onsdag om pågripelsen av Visar Avdyli. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Den første broren, Valon Avdyli ble utlevert til Norge fra Tyrkia i mars 2023, og varetektsfengslet i mars i år.

– Han er tiltalt for drapet på Hamse og drapsforsøk på syv andre personer som stod i nærheten av Adan.

Han er også siktet for å ha hatt våpen på offentlig sted.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men han har i politiavhør knyttet seg til handlingen.

– Hvis etterforskningen viser at det er grunnlag for en tiltale mot den andre broren, så kan saken gå samla, sier Enoksen.

En tredje person har vært siktet for medvirkning til drapet på Adan, men personen ble løslatt fra varetekt i juni 2022. Saken mot han ble henlagt på bevisets stilling. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Skulle bare mangle at vi prioriterer saken høyt

Enoksen sier at politiet hadde et godt samarbeid med myndighetene i Kosovo.

– Det er en svært tragisk sak med et veldig tragisk utfall.

Etterforskningen viser at Hamse var et tilfeldig offer under skyteepisoden, ifølge Enoksen.

– Med et så tragisk utfall skulle det bare mangle at vi prioriterer denne saken høyt og etterforsker den grundig.