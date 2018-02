Zuccarello fortsatt Rangers-spiller - kapteinen forsvinner

Mandag kveld ble nemlig Rangers-kaptein Ryan McDonagh sendt til Tampa Bay Lightning i en stor byttehandel der også J.T. Miller bytter ut New York med sola i Florida.

Senere mandag kveld bekreftet også Rangers at Vladislav Namestnikov, Libor Hajek og Brett Howden kommer motsatt vei.

Det har vært heftig spekulert i om Rangers kom til å bytte bort Mats Zuccarello i løpet av kvelden, men da overgangsfristen utløp klokken 21 norsk tid, var nordmannen fortsatt Rangers-spiller. Klubber kan fortsatt offentliggjøre avtaler, men alt tyder på at Oslo-gutten blir i New York.

På flyet

Mens en rekke NHL-klubber satt opptatt med forhandlinger mandag kveld, var «Zucca» selv på et fly på vei til bortekamp mot Vancouver.

30-åringen har en høy stjerne i Rangers etter drøye sju år i klubben, og som assisterende kaptein kan han nå ende opp som den store lederen også på isen med McDonagh ute.

– Det er klart det blir trist hvis man forsvinner. Jeg har vært her lenge og kjenner alle. Og har fått en bra posisjon i klubben, sa Zuccarello til NRK før helgen.

For første gang siden 2004 går Rangers inn i en sesongavslutning uten sluttspillsjanser. Det ryddes nå i stallen

– Det er selvsagt naturlig at navnet mitt kommer opp i sånne sammenhenger. Det er første gang jeg har vært med på noe sånt som dette. Og det er nytt for de fleste her som har spilt på et topplag i seks-sju år nå. Men det er en del av «gamet». Og blir man byttet bort, så kommer man til et bra lag med gode spillere, sa Zuccarello torsdag.

God venn

NRK snakket med flere Zuccarello-kjennere i helgen. Flere av hans tidligere lagkompiser uttalte at nordmannen kommer til å klare seg fint uansett om han blir i Rangers eller finner seg en ny arbeidsgiver i NHL.

– Han er en fantastisk spiller som gjør grovarbeidet for laget. Han vil være en fantastisk signering for alle lag, men vi får se hva som skjer, sier Tampa Bay Lightning-spiller Anton Strålman.

– Det er mye som spiller inn under en «trade». Zuccarellos prestasjoner taler for seg selv. Han har vært en av de beste på laget i lang tid nå. Han er en god venn av meg og jeg elsker å spille sammen med ham, sier tidligere lagkamerat og Tampa Bay Lightning-spiller Ryan Callahan.

– Det må være tøft for en spiller med den rykteflommen i både aviser og TV, men han må bare heve seg over det og konsentrere seg om det sportslige. Uansett hvor han havner, vil han bli et stort tilskudd til det laget, sier tidligere lagkamerat Daniel Girardi.

