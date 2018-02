Zuccarello om overgangsryktene: – Trist hvis jeg forsvinner

NRK møter NHL-stjernen i den alltid åpne Rangers-garderoben torsdag denne uken. Som vanlig henger et kobbel av journalister rundt spilleren som kom til klubben i 2010.

– Det er klart det blir trist hvis man forsvinner. Jeg har vært her lenge og kjenner alle. Og har fått en bra posisjon i klubben, sier Mats Zuccarello til NRK.

– Urealistisk mål

Foto: Abbie Parr / AFP

Lørdag gikk laget på sitt sjette strake NHL-tap da Minnesota Wild vant 4-1 i Madison Square Garden. Ikke siden 2004 har Rangers hatt en sesongavslutning uten sluttspillsjanser.

– Det er selvsagt tøft å se hvor vi har kommet. Det er første gang i karrieren min her at vi ikke kommer til et sluttspill. Men før sesongen så tror jeg at vi hadde et litt urealistisk mål om å være i toppen, mener nordmannen.

Krisetiltak er blitt iverksatt. Klubben har satt i gang en foryngelsesprosess. Toppscorer Michael Grabner er allerede sendt til New Jersey. Rick Nash vil trolig forsvinne før overgangsfristen mandag.

Heller ikke Zuccarello føler seg trygg.

– Det er selvsagt naturlig at navnet mitt kommer opp i sånne sammenhenger. Det er første gang jeg har vært med på noe sånt som dette. Og det er nytt for de fleste her som har spilt på et topplag i seks-sju år nå. Men det er en del av «gamet». Og blir man byttet bort, så kommer man til et bra lag med gode spillere, sier Zuccarello.

PÅ VEI BORT: Rick Nash feirer scoring mot Philadelphia Flyers. Nå kan han forsvinne før overgangsfristen. Foto: Brad Penner / Reuters

– Ikke gitt opp

Rangers har nå 17 tap på 23 kamper siden nyttår, og nordmannen innrømmer at marerittsesongen selvsagt preger hele klubben.

Tidligere i år sendte klubbledelsen ut et beklagelelsesbrev til fansen.

– Vi har mistet en del gode spillere opp gjennom åra. Og det var vel ganske åpenbart at det ville komme en fornyelse. Og at de skulle satse på yngre spillere. Jeg synes mest synd på alle her inne som jobber hardt hver dag, som blokker skudd, takler og spiller med skade, sier Zuccarello og ser seg rundt.

– Men jeg vil ikke si vi har gitt opp. Spillerne her inne prøver å gå ut og vinne hver kamp, fortsetter han.

30-åringen har hatt en strålende karriere i klubben. Toppen kom i 2014 med en tapt Stanley Cup-finale. Nå håper han først og fremst å avslutte sesongen på god måte.

– Det er mye tanker om ting som går på utenomsportslige ting. Om at man skal bli byttet bort, hvor man skal ende opp, og hva som skjer. Vi er mennesker og har følelser. Men i bunn og grunn så er det ikke så mye vi får gjort med det, sier Mats Zuccarello.