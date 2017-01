Manchester United har ikke tapt en ligakamp siden det stygge 0-4-tapet for Chelsea 23. oktober.

Mot Liverpool så det ut til at den lange rekken uten tap skulle komme til veis ende. Paul Pogba klønete hands ga James Milner muligheten fra krittmerket, og fra ellevemeteren var Liverpools venstreback sikker.

Snaut ti minutter før slutt ble imidlertid franskmannen ble reddet av Zlatan Ibrahimovic, som stanget inn utligningen for José Mourinhos menn.

– Vi skulle gjerne vunnet, men 1-1 er greit. Vi har ikke tapt på 16 kamper, og vi er med i kampen om de øverste plassene, sa Ibrahimovic etter kampslutt.

Redusert Liverpool

Vertene måtte avfinne seg med å ha favorittstempelet før den klassiske storkampen mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford.

Gjestene fra Liverpool måtte klare seg uten flere nøkkelspillere. Sadio Mané er i Afrikamesterskapet, mens Joël Matip ikke får spille på grunn av en uoverensstemmelse med FIFA i forbindelse med det samme mesterskapet.

Philippe Coutinho startet nok en gang kampen på benken, mens Nathaniel Clyne var ute med skade. Dermed fikk unge Trent Alexander-Arnold muligheten på høyrebacken.

United hadde flere gode muligheter til å ta ledelsen. Først ved Zlatan Ibrahimovic, før Paul Pogba misbrukte en stor sjanse like etterpå.

FRUSTRERT: Paul Pogba hadde en marerittkamp mot Liverpool, men ble reddet av Zlatan Ibrahimovic. Foto: Phil Noble / Reuters

Vondt skulle bli til verre for franskmannen: På en corner fra James Milner hoppet Pogba opp og slo ballen som om det var en volleyball, og Michael Oliver pekte umiddelbart på straffemerket.

Fra ellevemeteren var Milner sikker som banken, og selv om De Gea var etter ballen, var avslutningen altfor hard og velplassert for spanjolen.

– Det var skuffende at vi ikke klarte å holde på ledelsen helt inn, sa Milner etter å ha blitt snytt for matchvinner-tittelen.

Sjansesløseri

Hjemmelaget presset på for utligning etter baklengsmålet. Angrepstrioen Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan og Anthony Martial hadde alle muligheten til å komme på scoringslisten, og det så lenge ut til at vertene aldri skulle få hull på byllen.

Liverpool var heller ikke uefne, og både Divock Origi og Georginio Wijnaldum hadde muligheten til å øke ledelsen for de gulkledde gjestene.

José Mourinho byttet i tur og orden inn Wayne Rooney, Juan Mata og Marouane Fellaini i håp om at det skulle snu kampen.

Etter en rekke misbrukte muligheter kunne hjemmepublikumet omsider slippe jubelen løs, da Zlatan Ibrahimovic fikk ballen over streken med pannebrasken.

Uavgjortresultatet gjør at Liverpool nå er syv poeng bak Chelsea i kampen om ligagullet, mens Manchester United er to poeng bak byrival Manchester City, som gikk på et stygt tap mot Everton tidligere samme dag.