FAMILIEN LEKAJ: Rocky Lekaj er endelig klar for spill på øverste nivå og takker familien for suksessen. Fra venstre kona Blerta, datteren Emma og sønnen Ledion Rocky. FOTO: ASBJØRN RISBAKKEN Foto: Asbjørn Risbakken

Rockys utrolige reise Han spilte 4. divisjonsfotball i Oslo og følte alle hadde gitt ham opp. Men nå er gutten som i 2007 ble yngste nordmann i engelsk ligafotball endelig klar for eliteserien.

Wegard Bakkehaug Journalist

– Jeg trodde talentet mitt var nok alene. Det var aldri sånn at jeg dro på byen eller slike ting, men jeg trodde lenge alt gikk av seg selv. Det gjorde det også i starten, men etter hvert skjønte jeg at jeg måtte legge ned mye mer jobb.

I ENGLAND: Rocky Lekaj i aksjon for Sheffield Wednesday. Foto: Steve Ellis

Rocky Lekaj har blitt 27 år. I høst har han vært med på å fikse Kristiansund Ballklubbs historiske opprykk og skaffet seg selv status som eliteseriespiller.

Han skal bruke vinteren på å forberede seg på det som blir en stor revansj for ham. Han er tilbake i toppfotballen, etter en karriere få andre fotballspillere har hatt maken til.

Oslo-guttens reise fra stortalent i England til plassen i toppdivisjonen er unik og inneholder mobbing, misunnelse, konkurs, 4. divisjonsfotball og en lite ærefull audition i håp om kontrakt – et eller annet sted.

– En litt rar og uvanlig, men morsom vei, sier Rocky Lekaj selv.

Historisk nordmann

13. mars 2007. 18.752 tilskuere får se at Lekaj blir yngste nordmann i det engelske ligasystemet når han kommer inn som innbytter for Championship-klubben Sheffield Wednesday mot Colchester på Hillsborough.

Lekaj signerer en treårskontrakt kort tid senere og tror han er på vei mot stjernestatus på balløya. Vi skrur tiden ennå et snaut år tilbake.

Rocky flytter sammen med broren Leon, som også fikk kontrakt med Sheffield Wednesday, og resten av familien til stålbyen. De hadde besøkt Blackburn noen år tidligere og kunne reist allerede da, men ble enige om at det var for tidlig.

I KRISTIANSUND: Lekaj jager ballen i duell mot Sandefjords Alexander Gabrielsen i høst. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Lekaj hadde Dagfinn Enerly som gymlærer på Ammerud og var en del av Greis lovende 89-årgang sammen med blant andre Strømsgodsets Kim André Madsen. Han ble oppdaget under Nike Cup i Vallhall, og 16 år gammel byttet han ut Kalbakken og lille Grei med engelsk fotball og Sheffield Wednesday.

– Det var knallhardt. Vi trente to økter om dagen og løp som bare det. Fotballen var veldig fysisk, forteller Lekaj.

Ble mobbet

En tredje nordmann, Magnus Fagerli Spanthus, ble også hentet fra Grei til Sheffield Wednesday den samme sommeren, men dro hjem etter en drøy måned. Lekaj-brødrene vurderte flere ganger å gjøre det samme.

Rocky hadde ringer i ørene, gule fotballsko og ble raskt en snakkis blant fansen med sine finter og triks. Det gjorde ham også til et yndet objekt for harde taklinger og kommentarer fra briter og irer på Wednesdays juniorlag.

– Jeg var fargerik, men man måtte gjøre seg fortjent til å være annerledes. Slik er kulturen i England. Det var litt mobbing. Det var en del irer som mobbet oss nye, men vi skjønte ikke alt de sa. Vi skulle ikke spille med lange ermer og vanter. Men det ble bedre da jeg kom opp på A-laget. Hvis du var bra teknisk og de likte deg, var det veldig ålreit.

Selv om debuten kom tidlig, slo Rocky aldri gjennom på nivå to i England. Det ble med seks kamper på A-laget, og da han to år etter innhoppet mot Colchester scoret 14 mål på 10 kamper for reservelaget, mente manageren at det beste for den offensive teknikeren var å gå på lån for å få regelmessig spilletid på et høyere nivå.

TILBAKE I NORGE: Lekaj og Lyns Davy Claude Angan i 2009. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Samtidig som broren Leon slet med skader ble Rocky sendt tilbake til Norge på utlån hos Sandefjord. Det ble ingen suksess, og etter noen måneder tilbake hos et Wednesday, som ramlet ned til nivå tre, ble han enig med klubben om å bryte kontrakten i mars 2010.

– Det var kanskje ikke det lureste. Jeg kunne blitt med dem ned, og de lovet meg mer spilletid, men jeg ville hjem, forteller Rocky.

Arbeidsløs etter konkurs

Tilbake i Oslo signerer han for Lyn. Den gamle storheten har i likhet med Wednesday nylig rykket ned og sliter med å tilpasse seg en ny hverdag med 1. divisjonsspill på Bislett. Lekaj rekker kun å spille sju seriematcher før klubben går konkurs.

– Typisk min flaks. Etter Lyn var det tungt. Det må jeg innrømme. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det var flere klubber som ville ha meg på prøve, men jeg var så lei. Det virket ikke lenger som noen hadde skikkelig tro på meg. Jeg visste ikke hva mer jeg skulle gjøre for å bevise hvor god jeg var.

Sommeren gikk og Lekaj forble klubbløs. Broren Leon hadde begynt å spille for Romsås i 4. divisjon og spurte om ikke Rocky også kunne tenke seg å slå følge. Foreldrene sa nei og mente det var å kaste bort et stort talent, men da også treneren ba pent om noen få måneders hjelp for å få laget opp ett nivå ble det slik.

Debuten mot Nordstrand 2 høsten 2010 var alt annet enn glamorøs, men etter 16 Rocky-mål på seks kamper var Romsås klare for 3. divisjon. Toppscoreren ble med også påfølgende vårsesong som var innholdsrik også utenfor banen. Han giftet seg med Blerta, som Rocky sier la til ham på Facebook mens hun mener det motsatte, og Ledion Rocky Lekaj kom til verden.

MÅLMASKIN: I Raufoss scoret Rocky Lekaj ett mål i snitt på 2,5 år i 2. divisjon. FOTO: MARIUS MYKLESET, RAUFOSS FOTBALL Foto: Marius Mykleset, Raufoss Fotball

– Kona mi har betydd så mye. Hadde det ikke vært for henne hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Jeg ble raskt mer moden. Hun sa til meg at jeg måtte være mer seriøs og satse skikkelig om jeg ville noe med fotballen. En dag satt jeg for meg selv utenfor blokkene på Ammerud der jeg vokste opp og tenkte. Er de som spiller i Eliteserien så mye bedre enn meg? Jeg tenkte på alt jeg hadde vært gjennom og bestemte meg for å vise dem. Jeg ville gjøre noe ingen andre hadde klart.

Bosman-turnering

Formen var ikke all verden etter ett år i Romsås, og Lekaj ble sendt rett på løpetrening etter overgangen til 2. divisjonsklubben Grorud. Han var nær ved å kaste opp på de første øktene, men orket stadig mer og fant motivasjon i at bedre kondisjon ga resultater i form av scoringer.

Lekaj meldte seg på Bosman-turneringen i Vallhall i håp om å bli oppdaget av større klubber, men lite skjedde før Raufoss-trener Espen Haug lokket familien Lekaj til Toten sommeren 2013.

– Jeg må få være meg selv og treneren må ha tro på meg. Hvis ikke er det ikke noe håp. Espen sa jeg skulle få lov til å være Rocky. Og jeg fikk en pangstart da jeg scoret på brassespark i debuten. Etter det scoret jeg omtrent i hver kamp.

Og det stemmer ganske så presis. På 2,5 år i 2. divisjon scorer Lekaj ett mål i snitt per kamp og hjelper Raufoss opp i 1. divisjon. Ryktene er mange og en rekke klubber ønsker å se nærmere på toppscoreren før han i sommer bestemmer seg for å reise til Kristiansund.

Der bidrar 27-åringen sammen med tremenningen Kamer Qaka sterkt til å sikre et historisk opprykk til eliteserien for KBK i Ole Gunnar Solskjærs hjemby.

OPPRYKKSFESTEN: Rocky Lekaj (t.v.) feirer opprykk sammen med Daouda Bamba og de andre KBK-spillerne. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

– For seks år siden hadde ingen troen på meg. De lo av meg og sa jeg hadde sløst bort talentet mitt. Men jeg har trent så knallhardt og så mye. Du aner ikke. Når man trives med fotballen, kan man bruke masse tid på trening. Nå er jeg i min beste alder og klar for å vise hvem jeg er. Jeg er ikke redd for at jeg ikke skal gjøre det bra også i Eliteserien. Jeg har ventet så lenge på dette her og gleder meg utrolig mye til april. Det er bare å «gønne» på!

KBK-trener Christian Michelsen har fulgt Lekaj tett de to-tre siste årene og likte det han så av 27-åringen under treningsleiren på La Manga i vinter. Da han fikk muligheten til å styrke troppen i sommer, var spissen førstevalget.

– Rocky har vært kjempegod og svart til forventningene. Tiden vil vise om han, og de andre førstereisguttene hos oss, holder nivået i eliteserien, men vi håper det. Dette handler om hvilken jobb guttene legger ned i vinter. Rockys talent er udiskutabelt. Han er en fantastisk fotballspiller som har de fleste nivåene inne, en fantastisk fyr og en bra gutt med et indre ønske om å lykkes, sier Michelsen til NRK.

Landslaget?

Nå bor Lekaj i Kristiansund med kona Blerta og barna Ledion Rocky (3) og Emma (2). Han er født i Kosovo, men kom til Norge og Hamar som 2-åring før han flyttet med familien til Ammerud i Oslo. Etter opprykket håper han nå å få sjansen hos den ferske UEFA- og FIFA-medlemsnasjonen Kosovo.

– Alle har lyst til å spille for landet sitt. De har bygget et helt nytt landslag, og jeg vet de følger med, men fokuset er frøst og fremst å prestere i eliteserien.

– Angrer du på at du dro til England så tidlig?

– Nei, nei. Aldri. Jeg har tatt med meg så mye fra England. Alt jeg opplevde der har gjort meg sterkere. Jeg fikk en god oppdragelse.