Her nekter Tande å snakke med pressen etter at hoppuke-drømmen ble knust

– Jeg er skuffet og orker ikke å snakke med noen i dag. Vi tar det i morgen. Jeg vil ha tid for meg selv, sier Daniel-André Tande til NRK via presseansvarlig for hopplandslaget Steinar Bjerkmann.

Det var en tydelig preget Daniel-André Tande som gikk forbi NRK etter søndagens åpningsrenn i Oberstdorf. Nordmannen har slitt med en vond ankel og klarte bare å hoppe 112.5 meter.

Dermed røk 25-åringen ut i førsteomgangen.

– Han har det skikkelig dårlig. Han kom med veldig høye forventninger og vet han kan vinne hopprenn og har bevist det, men så raknet det helt, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

MISFORNØYD: Slik reagerte Daniel-André Tande etter sitt hopp i førsteomgangen i åpningsrennet av den tysk-østerrikske hoppuken. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Tande åpnet sesongen glimrende med å vinne de to første rennene i verdenscupen. Etter dette har det gått nedover for landslagshopperen.

– Det er en vanskelig situasjon for ham. Det er viktig å gi ham litt tid slik at han får koblet av. Så får vi ta en prat i kveld eller i morgen om hvordan vi skal fortsette, forteller Stöckl.

– Et alternativ er å dra hjem

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, sier at hoppuke-drømmen for Tande er over.

Han mener at rennet i Garmisch-Partenkirchen tirsdag avgjør om han blir værende som en del av hoppuken.

– For ham er hoppuken ferdig. Han må omstille seg og går det ikke bra i Garmisch-Partenkirchen, kan det være et alternativ å bare komme seg hjem og gjøre seg klar til andre konkurranser, sier Remen Evensen.

Eksperten er overrasket over utviklingen til Tande.

– Når du begynner verdenscupen med å vinne de første rennene, og så nesten ikke komme seg til noen andre omganger er det en dramatisk utvikling, sier den tidligere hopperen.

BEKYMRET: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen er bekymret for utviklingen til Daniel-André Tande. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Han begrunner den dårlige utviklingen til Tande med en svært varierende oppbygging til sesongen.

Men han mener også at det er en del uflaks involvert, som da en flyvende hoppski traff Tande og skadet ankelen hans.

– Han har trøblet innledningsvis i sommersesongen med dårlig kontinuitet på treningen på grunn av sykdom og skade. Når grunnlaget er for dårlig, vil det være store variasjoner, påpeker Remen Evensen.

– Vi får være kompiser

Til tross for en skuffende prestasjon fra Tande, var det flere norske lysglimt.

Hoppukedebutant, Marius Lindvik, endte på en tiendeplass etter å ha hoppet dagens lengste på 139 meter i førsteomgangen.

Johann André Forfang leverte en god førsteomgang, men strakk ikke helt til i den andre omgangen og endte på en 7. plass. Han tror at Tande vil komme tilbake.

LAGKOMPISER: Johann André Forfang forteller at lagkameratene skal støtte Daniel-André Tande. Foto: Alexandra Wey / AP

– Vi får bare være kompiser for ham, så er jeg sikker på at han kommer til å heve seg snart, sier Forfang til NRK.

Robert Johansson var best av de norske og endte på en åttendeplass.

Ryoyu Kobayashi var suveren og vant åpningsrennet med nesten ti poeng over Karl Geiger.