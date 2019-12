Tande truffet av flyvende hoppski: – Fryktelig vondt

– Jeg blir egentlig forbannet, enkelt og greit, er Tande sin reaksjon etter det som skjedde.

Han legger ikke skjul på at han ble både irritert og forundret over det som skjedde.

– Det der er det ikke mange som har opplevd. Det er ikke akkurat vanlig at det kommer løse gjenstander ovenfra når man sitter på toppen av bakken, sier Clas Brede Bråthen, sportssjef for de norske hopperne.

Han og resten av hopplandslaget er akkurat nå i Klingenthal, hvor det er verdenscup denne helga. Det starter med kvalifisering fredag kveld, og det var en stund usikkert om Daniel-André Tande kan delta der – på grunn av det ganske absurde uhellet.

Men Tande klarte å hoppe, og endte på 44. plass i kvalifiseringen etter å ha hoppet 117 meter.

Ispose surret rundt ankelen

Det var under et prøvehopp fredag ettermiddag det skjedde.

– Han fikk en ski som tilhører en prøvehopper i ankelen på toppen av bakken, før han skulle hoppe. Det gjør veldig vondt når det kommer en hoppski flyvende nedover i en brukbar hastighet ..., sier Bråthen.

Her har uhellet akkurat skjedd, og man kan se Tande som bøyer seg ned i smerte. Foto: Tore Meek

Siden uhellet har han ligget med beina høyt, med en stor ispose snurret rundt ankelen. Men han skal ikke ha pådratt seg noen alvorlig skade.

– Det kjenner ikke sånn ut. Det går fint å gå nå. Jeg prøver bare å venne kroppen til det og få i gang ankelen.

Det gleder nok også hoppsjefen. Han var lenge bekymret for at Tande ikke skulle klare gjennomføre kvalifiseringen, noe som ville medført at han ikke hadde fått hoppet i helgen.

– Vi håper at han kan hoppe, men det var fryktelig vondt. Det er samtidig ofte sånn at det gjør veldig vondt med en gang når du får et sånt slag på beinet, sa Bråthen til NRK tidligere i ettermiddag.

Leder verdenscupen

Foto: Tore Meek

Sportssjefen understreker at han mener ingen kan lastes for uhellet, særlig siden det var en urutinert prøvehopper som mistet skien sin.

– Dette handler om en person som har gjort en feil, og det er det flere av oss i den norske troppen som har gjort også opp gjennom. Men det er så klart fryktelig kjedelig at det skulle skje, sier han.

Tande har hatt en strålende start på sesongen, og har blant annet sikret to verdenscupseiere så langt. Men han hadde en tung oppladning til denne sesongen. Han har vært skadet store deler av våren og sommeren etter et fall i Lahti i vinter.

Et nytt uhell som kunne sette konkurransen i fare var ikke akkurat det Tande ønsket seg i dag.

– Hva er sannsynligheten for at du skal få en ski i ankelen oppe på toppen der? Det er liksom min type flaks, sier Kongsberg-hopperen.

Ble svak kvalifisering

Alle de seks norske hopperne tok seg videre til finaleomgangen på søndag i tyske Klingenthal.

Daniel-André Tande leverte en svak kvalifisering og enda på en 44.-plass, men sier til NRK at ankelen ikke skapte problem for selve hoppet.

– Jeg merket egentlig ingenting til skaden. Det var et ganske bra hopp, jeg var litt tidlig på hoppkanten bare. Det fungerer ikke bra når det er tungt i bakken, oppsummerte Tande etter kvalifiseringen.

BEST: Robert Johansson ble best av de norske i kvalifiseringen i Tyskland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Robert Johansson var best av de norske med en 5.-plass etter et hopp på 133,5 meter. Marius Lindvik sikret seg en sterk 8.-plass.

Thomas Aasen Markeng ble nummer 22 og Robin Pedersen nummer 33. Forfang var selv skuffet etter et hopp på 117,5 meter som plasserte han på en 41.-plass i kvalifiseringen.

Stefan Kraft vann kvalifiseringen foran tyske Karl Geiger og polske Piotr Zyla.

Tande er tatt ut til lagkonkurransen i morgen sammen med Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng og Robert Johansson. Det blir tatt en endelig beslutning i morgen om ankelen til Tande er god nok til å hoppe med.