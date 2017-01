Wengs lange vei til triumfen: Dette sjokket ble vendepunktet

De fleste husker sikkert situasjonen. Under minitouren i Kuusamo i 2015 gikk Heidi Weng plutselig i mål en runde for tidlig.

Det føles lenge siden, men det er faktisk denne situasjonen Weng står og tenker på når hun snakker med NRK etter å ha vunnet Tour de Ski for første gang.

Heidi Weng vant søndag sin første sammenlagtseier i Tour de Ski. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hun har gjort seg ferdig med et titalls seiersintervjuer, blitt fotografert fra alle vinkler, løftet premien sin og brølt mot publikum - og sakte, men sikkert begynt å innse at hun faktisk har tatt karrierens største triumf. For skiløpere er det kun VM og OL som slår å vinne Tour de Ski.

Aha-opplevelsen

Det er ingen selvfølge for Heidi Weng at hun greide å bli nummer én i år. Tre ganger har hun opplevd å bli nummer tre i touren. Og det er først det siste året hun har begynt å ta noen enkeltseiere i verdenscupen.

Men det er altså denne tabben i 2015 hun helt uoppfordret trekker frem når hun skal forklare hvordan hun har fått selvtilliten som har løftet henne så mye det siste året.

– Jeg lærte så mye av det som skjedde da, sier Weng.

Det som helt konkret skjedde under 10-kilometeren i Kuusamo var at Weng plutselig skjenet ut til venstre og satte i gang en sluttspurt, to og en halv kilometer før hun egentlig skulle.

Weng skjønte ikke hva som hadde skjedd før hun satt i målområdet.

Slik så det ut da en lettere sjokkert Heidi Weng oppdaget at hun hadde gått feil vei og avsluttet en runde for tidlig under minitouren i Kuusamo i 2015.

Der ble hun sittende noen sekunder, åpenbart lei seg og lettere sjokkert, før hun reiste seg og startet på den lange veien tilbake for å avslutte rennet.

En gråtende Weng kom til slutt i mål til en niendeplass.

Det som der og da føltes som en av karrierens største nedturer, skulle vise seg å bli akkurat den aha-opplevelsen hun trengte.

– Jeg var knekt da. Men jeg greide virkelig å kjempe meg tilbake. Jeg fikk en niendeplass og den sjette beste tiden. Da lærte jeg at man kan faktisk yte litt mer enn det man tror, forklarer hun.

– Nesten glad for at tabben skjedde

Weng har sagt flere ganger at hun innimellom sliter litt med selvtilliten. Hun greier ikke alltid helt å tro på at hun er i stand til å gå fort nok.

Nettopp derfor ble det så viktig for henne å oppleve at hun kunne greie å slå tilbake etter en slik tabbe som den i 2015.

Hun har brukt opplevelsen for alt det er verdt i ettertid, senest på lørdagens Tour de Ski-etappe. Da slet de norske kvinneløperne med dårlige ski, men Weng nektet å la det stoppe henne. Tankene gikk igjen tilbake til Kuusamo.

– Jeg tenkte på det samme i går. Det var det verste i løpet av touren. Jeg følte meg kjempefresh, men å bare kunne gå i fiskebein... Likevel tapte jeg ikke så mye. Nå tror jeg at det sitter mer i hodet, forteller hun.

Weng greide å karre til seg en syvendeplass lørdag, til tross for at skiene hennes verken hadde glid eller feste. Slik skaffet hun seg et godt utgangspunkt for den avsluttende jaktstarten opp Monsterbakken. Og som vi alle vet endte hun med å knuse konkurrentene opp denne bakken.

– Jeg lærte veldig mye i Kuusamo. Jeg hadde ikke lyst til å gå en runde til da, men jeg gjorde det, og klarte det såpass bra. Sånn sett var det nesten en fordel at det ble sånn.

– Du er nesten glad i dag for at du gikk feil vei?

– Ja, nesten, for det ble mye læring av det, sier hun og ler.

NRK-ekspert Fredrik Aukland blir imponert når han hører Wengs refleksjoner.

– Den hun fikk rett i fleisen i Kuusamo var en prøvelse for henne. Når hun da har kjempet seg gjennom mange skirenn som ikke helt har gått hennes vei, så gir det mye selvtillit når det lykkes sånn, sier han.

Han mener man har kunnet se en endring hos 25-åringen det siste året.

– Det er åpenbart at selvtilliten hun nå har gått på seg gir resultater i skisporet, sier han.

Wengs familie er til stede i Val di Fiemme og var raskt på plass for å gratulere henne med seieren. Her med pappa Ole Morten Weng og mamma May Bente Weng. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Året som forandret alt

I morgen, 9. januar, er det nøyaktig ett år siden Weng tok sin første verdenscupseier noensinne. Også den kom i Tour de Ski. Weng spurtslo Ingvild Flugstad Østberg og gikk først i mål på 10-kilometeren i Val di Fiemme, samme sted som hun i dag vant Tour de Ski.

Frem til da var hun løperen som hadde flest pallplasser i karrieren uten å ha vunnet. Men da seieren først kom, var det akkurat som noe løsnet. I ettertid har hun vunnet ytterligere fire renn.

– For Heidis del har det skjedd veldig mye det siste året. Hun har fått veldig mange verdenscup-pallplasser og en del seiere. Nå er hun verdens beste skiløper, siden hun leder verdenscupen. Det å gå fort gir mye selvtillit, oppsummerer trener Roar Hjelmeset.

Weng selv sier den største forskjellen er at nå greier hun oftere å kjempe helt til avslutningen.

– Jeg har tatt steget sånn sett. Jeg tror jeg har blitt en bedre skiløper, sier hun, før hun er rask med å legge til:

– Men jeg synes fortsatt jeg har litt å gå på.

For det er fortsatt ikke helt sånn at Weng går rundt og strutter av selvtillit. Hun forteller at søndag morgen våknet hun og kjente på den samme usikkerheten og nervøsiteten som hun har hatt så mange ganger før.

Hun synes ikke hun er i toppform, og hun har ikke bare fått gode svar i rennene hun har gått den siste tiden.

– Jeg var kjempenervøs, og hadde egentlig ikke trua før start, sier hun.

– Men det gikk jo bra, konkluderer hun med et smil.

Weng har ofte måttet ta til takke med tredjeplass bak de nærmest uslåelige lagvenninnene Marit Bjørgen og Therese Johaug. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Østberg: – Hun gløder

Kanskje kommer usikkerheten av at hun gjennom årene har blitt vant til å bli slått av Therese Johaug og Marit Bjørgen.

Man kan nesten si at Weng fikk en gavepakke da ingen av disse kunne stille i årets tour. Johaug er utestengt, mens Bjørgen prioriterer å trene til VM.

For noen år siden er det ikke sikkert hun hadde greid å utnytte dette like godt. Men Weng har forandret seg litt det siste året.

Det er i alle fall det alle som kjenner henne svarer når vi spør hvorfor hun nå endelig greide å gå til topps i en så tøff konkurranse som Tour de Ski.

– Hun har gått på seg mer og mer selvtillit fra den første seieren i fjor og frem til nå, sier Ingvild Flugstad Øsberg om lagvenninnen, og forklarer:

– Det er i grunn sånn det er for alle. Det kommer hvis du går gode skirenn og kjenner at du blir tryggere på deg selv, vet hvor du har styrkene dine og kan spille mer på dem. Og motsatt når det ikke er sånn.

– Og dette har du merket på Heidi det siste året?

– Ja, man merker det på henne. Heidi blir mer på hugget når hun er i form og kjenner at det stemmer. Da gløder det av henne, beskriver Østberg, som selv ble nummer fire i touren.

Aukland mener Weng nå er en vinnerkandidat på flere distanser i VM i Lahti om noen uker, selv når de antatt beste løperne som Marit Bjørgen også er med.

Weng vil nødig utrope seg selv som noen favoritt, men som hun sier:

– Jeg har trivdes godt i Lahti før.