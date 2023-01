Etter å ha kommet i mål som nummer 15 på etappen, kollapset hun i målområdet. Medisinsk personell kom for å hjelpe Karlsson, mens funksjonærer skjermet det hele med reklameskilter for at ikke fotografer og andre skulle ha innsyn. Anna Dyvik og Moa Iler ba om at fotografer ikke skulle filme.

Etter hvert ble Karlsson fraktet ut på båre av politi og fikk kunstig tilførsel av oksygen.

Premieseremonien foregikk uten Tour de Ski-vinnerens deltakelse.

HER KOLLAPSER HUN: Frida Karlsson falt sammen og ble liggende. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

– Drikker blåbærsuppe

– Det går bra med henne. Hun var helt tom. Hun drikker blåbærsuppe, sa Sveriges pressesjef Astri Lindbäck til NRK mens seremonien pågikk.

Hun forteller at Karlsson har snakket med lege og fysio og at hun nå varmer seg.

NRK snakket med Karlssons trener, Per Nilsson, som ikke fått snakket med henne etter løpet.

– Hun var helt tom, sier en bekymret Nilsson til NRK.

– Det er jo ikke uvanlig at løpere detter over målstreken her. Det er jo egentlig regelen da at de blir liggende ganske lenge. Men dette var jo en mye sterkere utgave. Hun ble jo liggende helt i ro rett etter målstreken i lang tid. Her kommer det mange folk til, så det er tydelig at hun har behov for medisinsk oppfølging, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

FIKK HJELP: Frida Karlsson måtte bæres ut av målområdet. Du trenger javascript for å se video. FIKK HJELP: Frida Karlsson måtte bæres ut av målområdet.

Weng på pallen

– Jeg så jo at hun hadde gått på en smell, for jeg nådde henne igjen rett før mål her, men hva som har skjedd og hvor alvorlig det er aner jeg ikke, sier Astrid Øyre Slind.

Karlsson var offensiv i starten av klatringa, men Heidi Weng nektet å slippe. Etter hvert kom også franske Delphine Claudel opp i rygg på duoen, og da Weng og Karlsson hektet sammen, stakk Claudel opp i tet.

Weng fulgte, mens Karlsson falt bakover i feltet. Claudel vant etappen foran Weng. Halvt norske Sophia Laukli, som går for USA, ble nummer tre og tok sin første pallplass i verdenscupen.

– Bra det går bra

Til tross for kollapsen hadde Karlsson ingen problemer med å forsvare sammenlagtledelsen og tok sin første seier i Tour de Ski.

Derimot ble det en intens kamp om andreplassen, som tilhørte Tiril Udnes Weng før etappen. Weng kjempet tappert, men fikk det i likhet med Karlsson tungt på slutten. Hun ble nummer ti på etappen og måtte gi fra seg andreplassen sammenlagt til Kerttu Niskanen. Dermed ble det norsk tredjeplass i Tour de Ski.

Overfor NRK sier Udnes Weng at hun ikke fikk med seg Karlssons kollaps.

– Det er klart at å gå opp en slalåmbakke på langrennski etter å ha gått seks tøffe konkurranser på forhånd er jo tøft. Men jeg tenker det er kult at det er litt tøft også. Det er bra at det går bra med henne nå.