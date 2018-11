Weng vraker seg selv fra renn: – Denne gangen har jeg satt ned foten

Når NRK tar opp at treneren hennes, Ole Morten Iversen, for noen uker siden uttalte at Weng ikke får gå alle renn – i utgangspunkt mot hennes vilje – før jul, avslører hovedpersonen selv at det faktisk blir slik.

– Men denne gangen er det jeg som har satt ned foten. Jeg vil stå over Davos (15.-16. Desember) fordi jeg skal trene. Jeg hadde tenkt å gå der i utgangspunktet. Men jeg har bestemt meg for å være hjemme i jula og få lagt inn en ordentlig periode med trening. Det er det jeg trenger, sier hun.

– En lang vei å gå

Weng veksler mellom smil, latter og litt mer alvorlig mine underveis i intervjuseansen med en rekke medier før verdenscupen fortsetter med minitour på Lillehammer denne helgen. Allerede fredag venter en sprintkonkurranse for Weng & co.

Men der Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og stjernekometen Kristine Skistad Stavås er offensive og virkelig gleder seg til helgen, har Weng et litt mer ambivalent forhold til konkurransene.

Det er en velkjent sak at jenta fra Enebakk ligger langt bak treningsmessig. Nå jobber hun hardt for å nærme seg de aller beste langrennsjentene.

– Føler du deg ikke trygg?

– Jeg er ikke utrygg heller. Men jeg har en lang vei å gå. Jeg har jo rett og slett ikke fått trent det jeg vil for å være med fra starten av.

Usikker på VM-plass

Toppformen forventer hun først etter Tour de Ski, det vil si etter nyttår. Men når NRK spør om hva hun, som lanseres som en mulig ankerkvinne på stafetten i VM, tenker om en slik rolle i VM, svarer Weng slik:

– Det er ganske langt frem i tid for min del. Jeg er ikke i nærheten av å tenke på VM. Det har jeg ikke lyst til nå. Jeg er ikke i nærheten av et førstelag heller. Jeg tar det som det kommer. Jeg må komme i form.

– Men du har tenkt deg til VM?

– Jeg håper jo å gå der. Jeg har en jobb å gjøre, sier Weng - og svarer «vi får se», på spørsmål om hun ikke er sikker på en VM-plass.

USIKKER: Vidar Løfshus er usikker på formen til Heidi Weng og sier den har variert veldig på trening. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagssjef Vidar Løfshus forteller at trenerne, Geir-Endre Rogn og Ole Morten Iversen, rapporterer at Weng har vært veldig opp og ned på trening.

– Alt fra å være god til et lavt nivå. Det har vært ujevnt. Vi får håpe hun får noen gode opplevelser. Får hun dét, da kommer selvtilliten tilbake, sier Løfshus.