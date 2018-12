Weng ler av svensk kommentators dystre dom

Heidi Weng starter intervjuet med å le når hun får høre hva Petterson har skrevet. Hun smiler fortsatt godt når NRK spør om hun er enig.

– Nei, det er jeg ikke. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, sier jenta fra Enebakk til NRK, etter en 10 kilometer i fristil som fremstod som en enorm opptur for henne.

For etter å ha slitt jevnt gjennom hele sesongen vartet Weng opp med en solid femteplass på Tour de Skis andre etappe søndag. Det var bare 21,2 sekunder opp til den russiske vinneren, Natalja Neprjajeva.

Resultatet var nærmest oppsiktsvekkende, spesielt etter at Weng fikk en krisestart på touren etter å ha røket ut av sprintprologen lørdag.

– Jevnere enn noen gang

Det var etter denne dagen at Pettersson skrev at Weng «ser ut til å ha forlatt sin vinnerskalle».

EXPRESSEN-KOMMENTATOR: Tomas Pettersson, her under Tour de Ski 2017/18. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han trakk blant annet frem at Weng, som har vunnet Tour de Ski to år på rad, i tillegg vært på pallen 82 ganger i verdenscupen og har fire VM-gull, nå «ser ut til gå rundt og ikke virker å bry seg så mye».

Deretter skrev han at det er et mysterium hva som har skjedd med Weng, som i hvert mesterskap har vært en medaljekandidat for Norge.

– Jeg har aldri vært god i prolog. Det er jevnere i verdenscupen enn noen gang, forklarer Weng.

– Så Pettersson tar feil?

– Ja, jeg håper det, sier Weng og smiler enda litt til.

– Har vært flink

– Jeg tror ikke hun har mistet noen ting som helst. Hun har vært flink til å takle at hun ikke går fort. Da er det gøy å se henne få det til. Det blir sikkert flere gode opplevelser for henne fremover, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen om kommentatorens Weng-dom.

STØTTER LAGVENNINNEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Weng sier selv at hun ikke tenker på å vinne Tour de Ski-sammendraget. Nå er hun på en niendeplass, ett minutt og 13 sekunder bak Neprjajeva sammenlagt. Fem etapper gjenstår, men Weng står på sitt. Hun er i Tour de Ski for «å kjenne på nivået til de beste», hevder hun.

Men søndagens renn var en eneste stor opptur. Ikke siden prøve-VM i Seefeld, lenge før sist sesongs OL, har hun hatt samme følelse som nå. Kroppen responderte godt i konkurranse og hun innrømmer at en slik bekreftelse, på at hun ikke er så langt unna de beste, er godt mentalt.

– Mye sitter i hodet, men når du ikke er vant til å presse deg selv, bli stiv, ha det vondt, så er det ikke sikkert hodet har lyst til å ha det vondt. Det kan være det, sier Weng.

Hun var for øvrig i godt humør i pressesonen. Weng fleipet med at hun ikke klarte å huske hvilket årstall hun kjente på en slik form som nå, hun skjønte at hun klarte å «lure» journalistene til stede da hun meddelte at hun hadde begynt å gråte og reist hjem dersom hun hadde havnet på pallen søndag. «Jeg bare tuller da», måtte Weng si da de fleste trodde hun mente alvor.

Da hun etter hvert fikk spørsmål av en journalist om hun har blitt mer avslappet med årene, svarer Weng slik:

– Ja, jeg tror jeg har blitt mer voksen dette året her, ja. Mer enn i fjor. Det er andre som trener også. Alle prøver å trene hardt og være i toppen. Man må tåle å være utenfor pallen også.