Sykkelarrangør fjernet krigsmetafor

I august arrangeres sykkelrittet Tour of Scandinavia i Norge, Sverige og Danmark. Arrangørene har fjernet referansen til krig.

Tour of Scandinavia er oppfølgeren til Ladies Tour of Norway og starter i København 9. august, med målgang i Halden en knapp uke senere.

Dette blir det desidert største sykkelrittet for kvinner i Skandinavia, ifølge arrangøren, med hele verdenseliten på plass.

Rittet er planlagt i flere år under navnet «Battle of the North». Krigen i Ukraina har endret på dette.

– Vi har brukt flere år på å bygge brandet «Battle of The North», og det er investert betydelige ressurser i forkant av lanseringen. Men vi ønsker ikke å benytte et navn som kan knyttes til krig slik verden nå fremstår, sier rittdirektør Roy Moberg.