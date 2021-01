For det er en smått utrolig forvandling på sinnsstemningen hos 29-åringen, fra hun dro på verdenscupen i Ruka i november, og frem til Lahti sist helg og Falun den kommende.

– Det var ikke Heidi Weng på start, det var en annen person, sier hun til NRK om det som skjedde for to måneder siden.

– Jeg var ikke meg selv. For min del har jeg jobbet ganske hardt. Jeg er stolt. Jeg har fått hjelp og er vanvittig takknemlig for den hjelpen jeg har fått. Det handler om at jeg har tenkt gjennom ting. Jeg er mer forberedt, rett og slett.

– Visste ikke hva dette gikk ut på

TILBAKE I VERDENSCUP MED ET BRAK: Heidi Weng (høyre) jubler for en tredjeplass bak Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm på sist lørdags 15 kilometer med skibytte. Foto: JUSSI NUKARI / Reuters

Hun svarer et bekreftende «ja» på spørsmål om hun har fått psykologhjelp, tidligere omtalt av TV 2, og Weng sier hun føler seg veldig mye bedre nå.

– Jeg visste ikke hva dette gikk ut på. Så har jeg sett alle andre utøvere på tur. Jeg føler liksom at da har jeg opplevd det også. Jeg har lært mye.

– Samtidig er det en annerledes sesong. Folk har gjort dette forskjellig og det synes jeg folk skal respektere dette året her. Jeg vil ikke ofre helsen for all verdens ting, sier Weng.

Marerittdager i Finland

Hun gjorde det klart allerede i november at hun ikke likte tanken på å reise til utlandet. Da hun likevel satte seg på flyet til verdenscupåpningen i Ruka ble opplevelsen for heftig.

Korona-alarmen gikk i den norske troppen umiddelbart. Allroundtrener Eirik Myhr Nossum avla positiv hurtigtest.

Det norske laget ble satt i karantene. Selv om han senere testet negativt, var ikke Heidi Weng til å kjenne igjen. Hun gikk kun én konkurranse i Finland. Den ble til gjengjeld kort. Weng røk ut allerede i prologen på sprinten.

– Vi surrer, fjaser og tuller

WENGS ROMVENNINNE: Helene Marie Fossesholm, her avbildet tidligere i vinter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sist helg var hun tilbake på finsk jord. Også da testet Nossum positivt på en hurtigtest. Heidi Weng var forberedt på at det kunne skje og lot seg ikke prege av hendelsen. Det bekrefter også Helene Marie Fossesholm, Wengs romvenninne i både Lahti og Falun.

– Vi surrer, fjaser og tuller. Deilig at vi kan ha sånn stemning uten alvor hele tiden. Heidi er herlig å bo på rom med. Vi prøver å ha minst mulig fokus på slike ting.

– Vi snakker om andre greier, det finnes jo mange andre ting å snakke om enn korona, sier Fossesholm, gliser godt – og har naturligvis rett i det.

At Weng ikke var preget viste seg også i sporet. I Lahti ble hun nummer tre på 15 kilometer med skibytte. Kun slått av Therese Johaug og Fossesholm. Hun tok jobben som ankerkvinne sist søndag på strak arm og gikk Norge inn til seier på VM-generalprøven i stafett.

KORONA-FEIRING: De norske stafettdamene Therese Johaug, Heidi Weng (med ansiktet mot kamera), Helene Marie Fossesholm og Tiril Udnes Weng gratulerte hverandre med en fot-«high five». Foto: MARKKU ULANDER / AFP

I Falun skal Weng gå 10 kilometer fristil intervallstart fredag og samme distanse i fellesstart klassisk lørdag.

– Trygt for henne, trygt for andre

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen opplever Heidi Weng i dag som noe helt annet enn for to måneder siden.

Han innrømmer både han og Weng selv har vært spent på «den neste utenlandsturen». Men gode forberedelser, hjelp fra psykolog gjør ham både overrasket og glad.

– Det er litt sånn at når det er trygt nok for henne, så er det i hvert fall trygt for andre, sier Iversen og humrer litt.