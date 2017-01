Familien står alltid først i køen av gratulanter når Heidi Weng går skirenn. Etter triumfen i Tour de Ski ventet det klem fra både mamma May Bente, pappa Ole Morten og kjæresten Kjetil Aanonsen Nygaard på toppen av Alpe Cermis.

Familien var også sentral før avreise – på godt og vondt. Heidi Weng måtte nemlig ha en dytt hjemmefra for i det hele tatt å reise til touren etter å ha slitt med magesyke før jul.

– Det var sånn at jeg nesten ikke hadde så veldig lyst til å dra hit. Jeg trodde ikke det kom til å bli noe særlig å gå her, men jeg er glad for at jeg la bort tankene fort, sier Weng.

Ble nesten slått

Mamma og pappa, sammen med landslagstrener Roar Hjelmeset, fikk henne på andre tanker.

– Jeg hadde kanskje ikke sånn supertrua før jeg kom hit, litt fordi oppladningen var som den var. Jeg følte meg ikke så sykt på hugget. Så det var viktig å snakke med noen som har mer tru på deg enn du sjøl, fastslår hun.

Tour de Ski 2016/17, sammenlagt kvinner Ekspandér faktaboks 1) Heidi Weng, Norge 2) Krista Parmakoski, Finland 1.37,0 min. bak 3) Stina Nilsson, Sverige 1.54,4 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 2.04,3 5) Jessica Diggins, USA 3.09,0 6) Kerttu Niskanen, Finland 4.18,2 7) Anne Kyllonen, Finland 4.27,7 8) Nathalie Von Siebenthal, Sveits 4.39,5 9) Teresa Stadlober, Østerrike 4.44,1 10) Julia Tsjekaleva, Russland 4.58,7. Øvrige norske: 16) Silje Øyre Slind 7.21,1, 18) Kathrine Rolsted Harsem 7.43,6,

Men familien må også ta sin del av skylda for at hun slet med trua. En treningsøkt med storesøster Merete i jula ga svar Heidi Weng absolutt ikke ønsket seg.

– Jeg ble nesten slått i klassisk. Det var kanskje da motivasjonen datt litt nedover, sier hun.

– Irriterende

– Vi hadde femminutters klassiskdrag og jeg var kanskje ti sekunder foran Merete, sier Weng.

De to trener mye sammen – og ofte også sammen med mamma.

– Det er ikke lett å bli kvitt mamma på en tretimerstur løpetur. Jeg har alltid en treningskompis uansett. Men det er irriterende at mamma henger på, og selv når du øker tempoet så klarer hun å holde følge, sier Heidi Weng.

Søsteren skal nå også få betalt for treningshjelpen. Hun får sin del av premiepotten.

– Jeg pleier å dele litt med henne.Hun støtter meg alltid mye og hjelper meg veldig mye.

Weng: - Endelig var det min tur! Du trenger javascript for å se video.

– Hadde ikke kontroll

På søndagens klatring i Alpe Cermis var det aldri tvil om hvem som var best. Heidi Weng la svenske Stina Nilsson bak seg i bakken og så seg aldri tilbake.

Hun kom da også til Tour de Ski som stor favoritt, men føler ikke at hun på noe tidspunkt hadde kontroll.

– Jeg har ikke hatt kontroll i det hele tatt. Jeg hadde ikke trodd dette skulle skje i det hele tatt, jeg var sliten etter dag én, sier hun.