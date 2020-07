11. juni satte Karsten Warholm ny verdensrekord på 300 meter hekk med 33,79 på Bislett. I California var hans amerikanske rival Rai Benjamin imponert, men langt fra skremt.

– Med oppsettet de hadde på Bislett tror jeg at jeg kan løpe på 32 sekunder, sa Benjamin på en pressekonferanse etterpå.

Samtidig presiserte han at han ikke var klar for å konkurrere, etter vanskelige treningsbetingelser under koronapandemien.

Men mandag kveld kom endelig sesongdebuten. Det var ikke snakk om hekkeløp, men en 100 meter flatt. Til gjengjeld luktet det svidd.

Benjamin ble klokket inn på 10.03 og forbedret sin personlige rekord fra 10.69. Det bringer ham inn på en tredjeplass på årsbestelista i verden.

«STOR sesongåpning i dag», konstaterer Benjamin på Instagram.

– Karsten Warholm bør ikke ligge på latsiden fremover, for å si det sånn. Når Rai Benjamin går ut og truer 10 blank i sesongåpningen etter å han klaget på manglende banetrening, så er det alvor, konstaterer NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Verdensrekordjakt

Til sammenlikning har Warholm en personlig rekord på 10,52, satt i 2016. På 200 meter har Benjamin 19,99 som pers fra 2018, mot Warholms 21,09 fra 2016.

SKREMT OG SJOKKERT: NRKs friidrettskommentator Jann Post sperret opp øynene da tidene fra 100-meteren i Texas dukket opp mandag kveld.

– Det er kjempetid for en som er best på 400 hekk. Benjamin er den som har virket sikrest på at verdensrekorden på 400 hekk ryker snart. Kanskje det er en grunn til det? Dette var i alle fall et skremmeskudd som høres helt over Atlanterhavet, sier Post.

Post viser til «krigen» som har pågått på 400 meter hekk de siste sesongene, med Warholm, Benjamin og Abderrahman Samba i hovedrollene.

På hoveddistansen har Warholm den beste personlige rekorden med 46,92, som er den nest bese tiden i historien på 400 meter hekk. På den lista deler Samba og Benjamin tredjeplassen med 46,98.

Men Benjamin er den av dem som har snakket mest om at Kevin Youngs verdensrekord på 46,78 står for fall i nær framtid, senest i et intervju med NRK 2. juli.

– Den kan komme i første løp neste år, eller i siste løp. Men jeg er sikker på at det kommer til å skje. Det er bare et spørsmål om tid, sa Benjamin.

Historisk Norman

100-meteren i Ft. Worth i Texas ble vunnet av Michael Norman, som satser på 400 meter flatt. Han løp på 9,86, som er klar personlig rekord og årsbeste i verden på 100 meter.

ÅRSBESTE I VERDEN: Han har 400 meter som hoveddistanse. Da er 10,86 på 100 meter meget sterkt av Michael Norman. Foto: Harry How / AFP

Det betyr at også Norman har los på verdensrekord på sin distanse.

– Normans tid er langt bedre på 100 meter enn det Wayde van Niekerk og Michael Johnson har gjort på 100 meter. Selv med gunstig vind er det et oppsiktsvekkende godt resultat av en som har løpt så fort på 400 meter, sier Post.

Norman er ifølge World Athletics den andre i historien til å løpe under 10 blank på 100 meter, under 20 blank på 200 meter og under 44 sekunder på 400 meter. Den eneste som har gjort det før ham, er van Niekerk, som altså har verdensrekorden på 400 meter.

– Jeg er litt sjokkert over at Norman kan gå ut å gjøre det der nå, i en sesongåpningen rett etter en periode hvor Covid-19 har gjort banetrening vanskelig. Han er den heteste kandidaten til å bli den første i verden under 43 sekunder på 400 meter. Det virker ikke urealistisk for en sånn type. Og kanskje det ikke blir så lett for Noah Lyles på 200m i mesterskap fremover heller, påpeker Jann Post.