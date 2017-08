Warholm vant veddemål mot treneren: – Jeg måtte ta et gull for å få lov

– Jeg sliter med å skjønne det. Det er ikke kødd. Jeg har alltid tenkt når folk sier det at det er bare en klisjé. Men det er så ufattelig kult, sier Warholm.

Han hadde fortsatt på seg vikinghjelmen da han i natt møtte familie og venner for å feire gullet han tok på 400-meter hekk i VM.

21-åringen smilte fra øre til øre, men trodde det kom til å bli en rolig feiring.

– Det er jo viktig å huske at det er litt igjen av sesongen. Men man har jo lyst å feire, så vi får se, sier han og smiler.

Flere veddemål

Warholm fikk selvsagt en sjampis han måtte sprette. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men det er noen ting han skal få lov til å gjøre nå som det smått utrolige gullet faktisk er i boks. Warholm og treneren Leif Olav Alnes har nemlig hatt flere små veddemål gående for å se hvilke ting de kunne kutte ut frem til det ble gull eller VM-medalje.

– Vi hadde mange veddemål. Vi hadde en tv-serie vi holdt med, og der måtte jeg spare den siste episoden. Jeg måtte ta et gull for å få lov til å se den. Nå får jeg det. Det er sånne gimmicker vi lager, men det er med på å holde det hele litt i gang, sier han til NRK, uten å ville utdype hvilken serie det er snakk om.

Alnes skulle på sin side få lov til å drikke Coca Cola for første gang på over to år ved et eventuelt gull. På festen ble det derfor bragt inn ekstra brus.

I tillegg krever Warholm at treneren snart oppgraderer på mobilfronten.

– Alnes har ikke drukket cola på to år, og det gleder jeg meg veldig til å se. Jeg ga ham også en smart-telefon i Rio, og den har han ennå ikke brukt. Nå kommer jeg til å kjøre knallhardt, og jeg møter ikke opp på trening før han tar den i bruk, sier han lattermildt, og legger til:

– Jeg tror han setter pris på det. Trenere får jo også medalje her vet du, så det var viktig for ham at jeg ikke rotet vekk den, sier Warholm.

Her kan du se Warholms vinnerløp. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se Warholms vinnerløp.

– Har vært i boblen

Hekkeløperen sier han har vært helt i sin egen boble de siste dagene. Han har hatt minimal kontakt med andre.

– Jeg har snakket litt med kjæresten min Oda, og så bare Leif og Amalie (Iuel) og de som har vært på hotellet, sier han, og bekrefter at det har vært bevisst.

– Det bruker å være litt okei når man skal prøve å være i den boblen. Jeg har vært veldig i den boblen, og det er et must i et mesterskap. Men nå er jobben gjort og jeg kan slippe litt opp, sier han, og kikker utover festlokalet.

Warholm og kjæresten Oda under gullfeiringen i natt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Både Warholms foreldre, venner og kjæreste har reist til London for å se ham løpe, og var til stede på festen som foregikk på et hotell i byen i natt.

– Familien min har vært med på å sette rammen rundt dette. Det er klart at familien må være fleksibel når man holde på med dette. Kjæresten min bor i Ulsteinvik og har ikke sett så mye av meg. Tålmodig dame, sier Warholm og smiler.

Torsdag kveld får han utdelt gullmedaljen sin på den offisielle seremonien.

– Det blir syyykt. Jeg gleder meg. Jeg er spent på om jeg får sove i natt. Det er mange inntrykk og mye å fordøye, sier Warholm.