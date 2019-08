Warholm spøkte med konkurrenten: – Kan du lære meg det?

Haaland etter uttak: – Jeg er stolt

Erling Braut Haaland ble tirsdag tatt ut i landslagstroppen til EM-kvalikkampene mot Malta og Sverige i neste uke. 19-åringen kan dermed få sin debut på det norske A-landslaget og sier til NRK at han så namnet sitt bli lest opp på direkten. – Jeg var på treningsarenaen til Red Bull Salzburg og så pressekonferansen med Lars Lagerbäck på direkten. Jeg ble veldig stolt da han annonserte at jeg er med i troppen. Jeg ser fram til min første landslagssamling. Men jeg tenker ikke på om jeg skal spille eller ikke. Mitt hovedmål er å bli bedre kjent med alle de gode spillerne på laget. Men selvsagt vil jeg representere meg selv på en best mulig måte, sier Haaland til NRK. Søndag scoret han sitt sjuende målet i ligaen denne sesongen i hjemmekampen mot Admira Mödling.