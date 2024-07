– Jeg har funnet ut av det. Jeg har funnet ut av løpsstrategien min og hva jeg skal gjøre. Jeg vet at jeg er den raskeste mannen i feltet, så det handler bare om å få det til teknisk og løpe et godt løp, sier Benjamin til NRK.

I Monaco fredag kveld gjorde han nettopp det, og vant med tiden 46,67. Warholm på plassen bak løp på 46,73 – verdensrekordholderens sjuende beste tid på distansen.

Brasilianske Alison dos Santos ble nummer tre med 47,18. Det betyr at tidenes tre beste løpere på 400 meter hekk la beslag på de tre første plassene i OL-generalprøven.

NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal er ikke i tvil om hvem av de tre superstjernene som imponerte mest.

– Det er Rai Benjamin som holder hodet mest kaldt her og gjør ting riktig, og disponerer løpet sitt aller best, sier han.

MÅTTE SE SEG SLÅTT: Karsten Warholm. Foto: Valery HACHE / AFP

– Greit å få en på tygga

Rodal håper samtidig at fredagens løp kan være en vekker for Warholm.

– Kanskje er det greit å få en liten en på tygga her nå. Det sikrer at han er våken og veldig, veldig fokusert i de tre ukene som gjenstår til OL skytes i gang, sier han.

Dette var fjerde gang på rad at Warholm ble henvist til andreplass i et Diamond League-stevne.

I intervju med NRK, tar han det med fatning.

– Jeg gikk for å vinne, selvfølgelig. Jeg går for det hver gang. Det er det eneste løftet til meg selv, at jeg gir alt jeg har den dagen, sier Warholm umiddelbart etter løpet.

– Målet er å kunne cashe inn enda bedre prestasjon i Paris, sier Warholm, med henvisning til de nært forestående olympiske lekene.

JEVNT: Karsten Warholm, Alison dos Santos og Rai Benjamin fortsetter å levere spenning. Foto: Manon Cruz / Reuters

– Tenkte jeg kunne svare

Han velger å ta med seg det positive.

– Det fine for meg i dag er at det var en close kamp. Det kommer det til å bli i Paris også. Det er der det virkelig teller. Det eneste vi kan kontrollere er å være så god vi kan være, og gjøre den riktige treninga – være på skuddhold, sier Warholm.

Warholm hadde ledelsen i løpet over den tiende og siste hekken, men amerikanske Benjamin hadde høyere fart inn mot mål.

– Hva tenkte du da du så Benjamin komme på venstresiden din der?

– Jeg tenkte først at jeg kunne svare. Og jeg følte nesten at det gjorde det litt også. Men han var sterk på oppløpet han også. Han kommer rett fra masse konkurranser i USA, så han var preppa og han var god. Men det visste jeg også. Det var et spennende løp, sier Warholm.

– Hvilke svar fikk du i dag?

– Jeg fikk ganske gode svar. Kroppen fungerer, beina er bra, ingen problemer, og det er liksom alltid det beste. Skulle selvfølgelig ønske jeg kunne krone det med en liten seier da.

SLÅTT IGJEN: Her kan du se løpet i Monaco. Du trenger javascript for å se video. SLÅTT IGJEN: Her kan du se løpet i Monaco.

Vant i EM, slått i Diamond League

Warholm hadde ingen problemer med å forsvare EM-gullet sitt i Roma tidligere i sommer.

Men i globale stevner hadde den norske verdensrekordholderen blitt slått i alle de tre løpene han hadde løpt siden han ble verdensmester i Budapest 23. august i fjor.

30. august ble han nummer to bak Kyron McMaster i Zürich:

16. september måtte han se seg slått av Rai Benjamin i Diamond League-finalen i Eugene:

30. mai i år måtte Warholm se seg slått av Alison dos Santos på sin egen hjemmebane under Bislett Games:

Maken til tapsrekke har ikke Warholm siden Abderrahman Samba herjet i 2018-sesongen.

Raskere enn før verdensrekorden

Dermed hadde 28-åringen fra Ulsteinvik mye å bevise mot sine tøffeste rivaler på Stade Louis II i Monaco.

Men heller ikke der skulle det holde til seier.

– Det betyr at Warholm kommer til OL uten en seier på høyeste nivå siden VM i fjor. Men han løper fortere her enn han gjorde før forrige OL, da det endte med verdensrekord, påpeker Jann Post.

Warholm forbereder seg på at det blir en ny batalje på Stade de France.

– Ja, vi kommer absolutt til å få den duellen. Det kommer til å bli en tøff duell. En tett duell og alle kommer til å kjempe med nebb og klør om det OL-gullet, sier han.