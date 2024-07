– Et monsterløp, utbrøt NRKs kommentator Jann Post da han så hva Ingebrigtsen vartet opp med i Monaco.

23-åringen fra Sandnes vant med tiden 3.26,73. Det er ny norsk rekord og ny europarekord.

Og det gjør at Jakob Asserson Ingebrigtsen er den fjerde i historien til å løpe 1500 meter på under 3.27. Dermed nærmer den nybakte faren seg Hicham El Guerroujs verdensrekord på 3.26,00.

Hans gamle personlige rekord var på 3.27,14.

– Det er en del magiske grenser på 1500 meter. Under 3.27 for første gang. Det er sykt, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Er du i ditt livs beste form?

– Ja.

Se det historiske løpet her:

Ny årsbeste på 1500m: – Det er et monsterløp! Du trenger javascript for å se video.

Tidenes beste på 1500 meter 1. 3.26,00: Hicham El Guerrouj, Marokko

2. 3.26,34: Bernard Lagat, Kenya

3. 3.26,69: Asbel Kiprop, Kenya

4. 3.26,73: Jakob Asserson Ingebrigtsen, Norge

5. 3.27,37: Noureddine Morcelli, Algerie

– En kanonkule til Josh Kerr

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er mektig imponert over det Ingebrigtsen leverte tre uker før OL.

– Det skal være mulig å tyne formen enda et hakk til. Vi snakker om et skremmeskudd til de beste konkurrentene som ikke er her. En kanonkule til Josh Kerr og de andre, sier han.

Kerr snøt altså Ingebrigtsen for VM-gullet i fjor, og slo også sin norske rival på en engelsk mil i Eugene tidligere i sesongen.

– Jeg kjenner meg ganske sterk fra 400 til utpå oppløpet. Jeg kan ikke si så mye annet enn at jeg er fornøyd. Men jeg tror jeg kan springe fortere, sier Ingebrigtsen selv om fredagens rekordløp.

– Hvor fort?

– Litt tidlig å kanskje si det enda. Jeg vil gjerne prestere hver gang jeg tar på meg startnummer.

BEVISET: Jakob Asserson Ingebrigtsen slutter aldri å slå rekorder. Foto: Valery HACHE / AFP

– Ekstremt god oppfølging

Ingebrigtsen skryter av de som jobber rundt han, først og fremst brødrene og kona.

– Nivået er høyere enn det noen ganger har vært. Det er kun positivt. Det gjør at jeg må gjøre alt 100 prosent, og være konsentrert og få den hjelpen jeg kan få med de folkene rundt meg. Men det er vi verdens beste på, sier Ingebrigtsen.

Han utdyper:

– Jeg har ekstremt god oppfølging fra Henrik, Filip og Elisabeth. Det mange som gjør det enkelt for meg å stille opp her så jeg kan gjøre så godt jeg kan, sier han.

– Hvilken jobb er det de gjør for deg for at skal prestere så bra?

– Tilrettelegging. Nå har jeg løpt såpass bra i så mange år at det er små marginer som utgjør en forskjell så jeg kan forbedre meg.

La opp til superløp

Det var varslet et raskt løp i Monaco. Lysharen var nemlig stilt inn på 3.27,50 på Stade Louis II fredag kveld, med Ingebrigtsen som den heteste kandidaten til å henge på eller løpe fra lyset.

Ingebrigtsen fant ryggen til harene helt inne ved lista fra start, og var på trygg avstand da nederlandske Nils Laros gikk ned et stykke bak i feltet etter 150 meter.

Bak Ingebrigtsen gjorde også Timothy Cheruiyot en knallhard jobb, men på den siste runden var det bare en nordmann det handlet om.

I ensom majestet løp ha altså inn til fenomenale 3.26,73. Cheruiyot på andreplass ble klokket inn til 3.28,71.

– Jeg visste jeg kunne springe fort inn mot dette løpet. Treningen har gått bra, men det skal jo gjøres. Så selv om man har en god følelse før start så skal man få en billig reise, og man skal ha en god avslutning. Det er ingenting kjekkere enn å få slike små godbiter og belønning for det man legger ned, sier Ingebrigtsen.

Slo Warholm og kom med klar melding: – Vet jeg er den raskeste i feltet

Nordås: – Helt rått

Narve Gilje Nordås ble nummer seks med tiden 3.31,06. Et solid løp for hans del, men han hyller også sin historiske landsmann.

– Det er helt rått, altså. Helt fenomenalt, sier Nordås til NRK.

– Det viser bare at forholdene her i Monaco er magiske. Temperaturen og banedekket, alt ligger til rette, fastslår han.

I motsetning til Ingebrigtsen, lå Nordås så langt bak i feltet at han delvis ble hindret da Laros falt.

– Jeg hadde et lite hekkeløp etter 150 meter. Jeg følte jeg bare brukte resten av løpet på å komme meg fram. Jeg hadde ikke vunnet uansett, men kanskje jeg hadde kommet på 3.30-tallet, sier han.

– Ikke døden nær

For ham var det uansett en stor opptur før OL, etter et skuffende EM der han røk ut i forsøket på 1500-meter.

– Du springer ikke 3.31.06 hvis du er døden nær. Så det kan vi hvert fall konkludere med at jeg ikke er. Som sagt fant jeg ingen fysiske ting som feilte meg. Det var bare ti parameter, altså, så det gikk stang ut før EM, og det er så jevnt i toppen at det ikke skal mer til. Da gikk det til helsike da. Det gikk fra medalje til fiasko, sier Nordås, som tok bronse i VM i fjor.