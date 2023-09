AIU anker frikjennelsen – vil ha Amusan straffet

Tobi Amusan (26) var rørt til tårer etter å ha avsluttet en vanskelig sesong med seier på 100 meter hekk i Diamond League-finalen i Eugene søndag kveld. Men problemene er ikke over for verdensrekordholderen.

19. juli fortalte Amusan at hun var blitt tiltalt for å ha ha brutt meldeplikten tre ganger i løpet av 12 måneder, et brudd på dopingbestemmelsene som normalt fører til utestengelse.

17. august konkluderte imidlertid disiplinærutvalget med at Amusan ikke hadde gjort seg skyldig i regelbruddene hun var anklaget for. Hun kunne dermed delta i VM i Budapest, der den regjerende verdensmesteren måtte ta til takke med en sjetteplass.

Mandag viste det seg at søndagens gledestårer kanskje kom for tidlig. AIU, den uavhengige organisasjonen som behandler dopingsaker for Det internasjonale friidrettsforbundet, anker nemlig avgjørelsen om at Amusan ikke har brutt dopinregelen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).