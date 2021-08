Warholm sjanseløs på seier og europarekord på 400 meter

Drømmetrekning for Haaland

Trekningen til Mesterligaen ble gjennomført torsdag kveld. Både Erling Braut Haalands Dortmund og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kan være fornøyd med trekningen. Verre er det for Liverpool, som havnet i gruppe med både Atlético Madrid og AC Milan.



Slik endte trekningen:



Gruppe A: Manchester City (England), Paris Saint-Germain (Frankrike), RB Leipzig (Tyskland), Brugge (Belgia)



Gruppe B: Atlético Madrid (Spania), Liverpool (England), Porto (Portugal), Milan (Italia)



Gruppe C: Sporting Lisboa (Portugal), Borussia Dortmund (Tyskland), Ajax (Nederland), Besiktas (Tyrkia)



Gruppe D: Inter (Italia), Real Madrid (Spania), Sjakhtar Donetsk (Ukraina), Sheriff Tiraspol (Moldova)



Gruppe E: Bayern München (Tyskland), Barcelona (Spania), Benfica (Portugal), Dynamo Kiev (Ukraina)



Gruppe F: Villarreal (Spania), Manchester United (England), Atalanta (Italia), Young Boys (Sveits)



Gruppe G: Lille (Frankrike), Sevilla (Spania), Salzburg (Østerrike), Wolfsburg (Tyskland)



Gruppe H: Chelsea (England), Juventus (Italia), Zenit St. Petersburg (Russland), Malmö (Sverige).



I tillegg til en drømmetrekning vanket det også pris for Haaland under mesterligatrekningen torsdag. Han vant prisen som beste angriper i turneringen sist sesong.



Jærbuen greide det selv om laget hans røk ut for Manchester City i kvartfinalen. Haaland ble toppscorer med ti mål i Champions League i 2020/21-sesongen.