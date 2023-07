Tre klimademonstranter stjal oppmerksomheten da Karsten Warholm vant Diamond League-stevnet i Stockholm i helga.

Demonstrantene hadde satt seg ned midt i banen, med et stort banner mellom seg. Utøverne skjønte først ingenting hva som skjedde, løp rett gjennom banneret og måtte delvis hoppe unna demonstrantene.

Nå forteller Wilfried Happio, som endte på 5. plass i løpet, at han pådro seg en kneskade som følge av hendelsen.

– Ja, det stemmer dessverre. Jeg ble tvunget til å kaste meg voldsomt til venstre for å ikke krasje med en av aktivistene, forteller han til Expressen.

Det stemmer overens med videoer fra løpet, som viser at franskmannen måtte hoppe til siden og dermed fikk et rart steg i høy fart på tampen av løpet.

Det er usikkert hvor alvorlig skaden er. På Instagram har han lagt ut bilder fra et behandlingssenter, og gir samtidig uttrykk for sinne mot folk som skaper risiko for andre.

– Uhørt

Karsten Warholm var rasende etter løpet i Stockholm. Sunnmøringen buet mot demonstrantene og langet ut mot dem i et intervju med NRK etterpå.

– Det er så j ... dårlig gjort. Jeg blir forbannet. De kan du få gratis av meg, sa 27-åringen.

Warholm slapp unna en kollisjon, da han løp i bane åtte på siden av der demonstrantene hadde stilt seg. Han har fått roet seg etter søndagens skandale, men fyrer seg litt opp igjen når han får høre om Happios skade.

– Det er ganske grovt. Jeg trodde alle kom helskinnet fra det. Det er helt tragisk, sier Warholm til NRK på en pressekonferanse før NM.

FYRTE SEG OPP: Karsten Warholm mener det er tragisk at Wilfred Happio ble skadet av demonstrantene søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hvis han har blitt skadet så viser det enda en gang hvor hodeløst det er og jeg håper det ikke er noe som blir langvarig for han. Det er uhørt, fortsetter Warholm.

Han mener det er vanskelig å diskutere med aktivistene.

– Jeg tror dessverre det er vanskelig å komme noen vei med disse folka her. Det er vanskelig å diskutere med noen som alltid har et motsvar og hevder de har rett, mener han.

Demonstrantene beklager

Menneskene som løp ut på banen demonstrerte for å få slutt på torvutvinning. I en SMS til Expressen beklager de overfor Happio.

– Det var selvsagt ikke vår intensjon. Vi gjennomfører alltid fredelige aksjoner, aktivistene gikk ut i god tid slik at løperne skulle få mulighet til å sakke ned og avbryte løpet, heter det i meldingen.

Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

Stevnedirektør i Stockholm Jan Kowalski har tidligere fordømt aktivistenes handlinger overfor NRK. Han har snakket med Happios agent, som forteller at løperen hadde fått en føling i kneet dagen etter løpet.

– Det viser alvoret i disse ulovlige handlingene. De setter sikkerheten til de aktive i fare, sier han.

Kan ha ødelagt VM-sjanser

Analyser fra løpet i Stockholm viser at utøverne løp i over 25 kilometer i timen da de traff demonstrantene.

Etter sammenstøtet viser grafene at toppfarten daler dramatisk inn mot mål. Det får ikke nødvendigvis bare konsekvenser for løpet i Sverige, men for deres muligheter til å kvalifisere seg til sommerens friidretts-VM.

Hjemmehåpet Oscar Edlund endte nest sist i løpet, og måtte delvis styre unna en av demonstrantene. Han er foreløpig ikke kvalifisert til VM, og må nå gjøre nye forsøk senere i sesongen om han skal klare det.