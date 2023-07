– De kan dra en viss plass, sier en forbannet Warholm til NRK etter løpet.

Warholm var suveren og kom i mål til tiden 47,57.

Men i banen satt flere demonstranter med et budskap til publikum.

– Det er lov til å protestere, men dette er ikke måten å gjøre det på. Det er respektløst for de som er her for å gjøre en god prestasjon, sier Warholm.

Se Warholms tirade

– Så j ... dårlig gjort

Etter den siste hekken satt det plutselig en gruppe mennesker med bånd mellom seg. De hadde ingen planer om å flytte seg da Warholm & co. kom springende.

– Jeg ble forvirret. Jeg prøvde å få kontroll, man vil ikke krasje med dem, sier Warholm.

Han løp i bane 8, helt ytterst, og slapp unna. Men da han snakket med flere andre utøvere, skjønte han at ikke alle kom seg uhindret til mål.

Warholm puster rolig før han fortsetter tiraden mot demonstrantene:

– Det er så j ... dårlig gjort. Jeg blir forbannet. De kan du få gratis av meg.

– Hvor ødeleggende er det?

– Jeg orker ikke stå og snakke om det. Jeg skal ikke stå på debatten med Fredrik Solvang. Men jeg tror jeg har gjort det tydelig hva jeg synes.

FRAKTES UT: Demonstrantene fjernes fra stadion i Stockholm. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

Stevnedirektøren: – Uakseptabelt

Jan Kowalski er stevnedirektør for Diamond League i Stockholm, og var i likhet med Warholm forbannet.

– Det er veldig leit. Vi har forberedt oss i ett år, så kommer andre og ødelegger det. Det er ulovlig. Det er uakseptabelt, sier Kowalski til NRK.

Han forteller til NRK at gruppen nå politianmeldes. De fryktet en demonstrasjon, men klarte ikke å stanse ugjerningen.

– Vi kan jo ha tre meter høyde gjerder rundt banen, men da blir det ikke så trivelig. Hvor mye skal vi sperre av? det er vanskelige avveininger, sier Kowalski.

– Vanvittig

Det førte til at flere utøvere kolliderte med demonstrantene, som etter hvert ble båret ut av arenaen i Stockholm.

– De får fullstendig ødelagt løpet. Det var kun Karsten Warholm som kom seg til mål her nesten, sier NRKs kommentator Christina Vukicevic-Demidov.

Utøverne så helt rystet ut i målområdet, men så ut til å unngå de verste kollisjonene. Flere ristet på hodet, tydelig overrasket over protesten.

– Jeg kan tenke meg at alle i feltet ble distrahert. Jeg vet ikke, fy f ... sier jeg bare, sier Oscar Edlund til Aftonbladet. Han kom til mål på 7. plass

– Det var helt vanvittig å se på det der. Det er første gang jeg har sett det på oppløpet på en friidrettsbane, sier Vukicevic-Demidov.