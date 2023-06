Her løper kulestøteren hekk i EM – det skaper stor debatt

– Jeg prøver å ikke ta meg selv på altfor stort alvor som idrettsutøver, sier hun ifølge SVT selv om det noe spesielle løpet som du kan se i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Boumkwo er belgisk rekordholder i kulestøt og ble nummer sju i fredagens kulekonkurranse under lag-EM i polske Silesia. Der møtes de 16 beste friidrettsnasjonene i Europa for å kåre den aller beste nasjonen.

I SITT RETTE ELEMENT: Det er slik man normalt ser Jolien Maliga Boumkwo på friidrettsbanen. Foto: AFP

Men det er også slik at tre nasjoner rykker ned fra det øverste nivået. Da gjelder det å ta poeng i alle grener, også øvelser der man i utgangspunktet ikke har sterke utøvere – eller får forfall.

Hvis en nasjon ikke stiller en utøver til start, blir det nemlig null poeng i øvelsen. Gjennomfører man og blir sist, blir det ett poeng.

Lørdag dukket derfor Boumkwo opp igjen. Denne gangen altså for å løpe 100 meter hekk. Hun endte desidert sist i B-heatet med tiden 32,81. Ettersom en utøver ble diskvalifisert, endte hun nest sist og sikret Belgia to poeng.

«Litt morsomt, litt søtt, litt latterlig»

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Den tidligere verdensrekordholderen på 200 og 400 meter, Michael Johnson, rykket raskt ut med denne meldingen på Twitter:

Foto: Twitter

På norsk: «Jeg sliter med denne. Litt morsomt, litt søtt, litt latterlig, litt kult på en måte, litt bra, litt ikke bra.»

Til sammenligning stilte Norge uten deltaker på herrenes 400 meter hekk lørdag ettermiddag og fikk null poeng. Ettersom den tyske utøveren brøt, ville Norge fått to poeng så lenge hvilken som helst av de norske utøverne hadde tatt en runde rundt banen.

FRIIDRETTSPROFIL: Før løp han fort. Nå mener Michael Johnson sterkt. Foto: AFP

Lørdag kveld ligger både Norge og Belgia under nedrykksstreken, og NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er ikke i tvil om hvilken nasjon som valgte den beste strategien.

– Belgia gjør det riktige i mine øyne, helt klart. De sikrer poengene det er mulig å sikre, sier Rodal, som viser til at en av de administrativt ansatte i friidrettsforbundet i hans tid som aktiv stilte opp i kulestøt for å sikre et norsk poeng: Arnhild Hartvedt, som støtte 8,97 i kule i Basel i 1995.

– Er det useriøst å stille med folk som ikke kan det de gjør?

– Nei, de prøver jo ikke heller, det er bare for å sikre poeng. Det er mer lagånd enn å være useriøs, tenker jeg.

– Skader sporten

Det er et syn Rodal deler med mange. Jolien Maliga Boumkwo får nemlig mye ros i sosiale medier for å stille opp i en øvelse hun ikke behersker for å hjelpe laget sitt.

Det fikk hun til slutt også fra Michael Johnson:

Foto: Twitter

På norsk:

UTØVER: Kudos til henne!

BELGIA: Kan ikke klandre dem

EUROPEISK FRIIDRETT: Mangelen på elitestandard skader sporten

Det er en konklusjon Vebjørn Rodal ikke er uenig i. Den olympiske 800-mesteren påpeker at mange av nasjonene stiller uten sine beste utøvere. Norge har verken Jakob Ingebrigtsen eller Karsten Warholm med til Polen.

– Tyskland stiller med B-preget mannskap og det samme gjør Storbritannia. Hvis du tar bort støtteapparatet på tribunen, så er det ingen tilskuere der. Jeg tipper seertallene rundt omkring i Europa er relativt lave, og når utøverne selv ikke vil være med, hva er igjen da?

KRITISK: Vebjørn Rodal støtter Belgias valg, men er bekymret for lag-EM-konseptet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Resonnementet gjør at Rodal sitter igjen med følgen spørsmål:

– Holder EM for lag på å gå ut på dato?

Sportssjefen uenig

Norges sportssjef, Erlend Slokvik, bekrefter at han gjerne skulle hatt flere av de beste i troppen. Likevel mener han ikke konseptet har utspilt sin rolle.

– Det er jo et godt stevne. Det er mange bra utøvere her og mange bra konkurranser og bra felt, sier han til NRK.

Han er derfor opptatt av at Norge skal berge plassen på det øverste nivået, for å sikre norske utøvere muligheten til å konkurrere mot god motstand i et lagmesterskap.

Likevel forsvarer han beslutningen om å ikke stille med en utøver på 400 meter hekk, i Warholms fravær.

– Hvis vi skulle stilt med noen, måtte det ha vært noen som var ferdig med konkurransene sine. Jeg kunne ikke tatt en som skulle konkurrere videre og tatt sjansen på at det kunne gå gæli. Da hadde vi ingen tilgjengelig. De fleste gutta skulle jo løpe stafett eller hadde flere løp igjen, sier Slokvik

UVANLIG TEKNIKK: Jolien Maliga Boumkwo viser fram en alternativ måte å gjennomføre et hekkeløp på. Foto: Reuters

– Hva tenker du om at Belgia tok to poeng i hekk med en kulestøter?

– Det må de få lov til. Det er sånn systemet er.

– Verdt det

Jolien Maliga Boumkwo angrer i hvert fall ikke.

– Hvis mine to poeng gjør at vi blir værende i den høyeste divisjonen, har det definitivt vært verdt det, sier hun ifølge SVT.

Så spørs det om det er nok. Før siste dag er Belgia helt sist på 16. plass. Under nedrykksstreken er også Tyrkia og Norge.

Innspurten ser du på NRK 1 fra kl. 16 søndag.