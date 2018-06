Warholm om konkurrentene: – Noen møter opp kun for å «hente» pengene sine

– Det som er fint med den nye generasjonen er at den er ekstremt sulten. Det er det livet vi trenger til konkurransene, sier Warholm.

For selv om Warholm hater å tape, er han glad for å få tøff motstand fra jevnaldrende løpere. Hekkeløperen mener dette er et sunnhetstegn for disiplinen.

– Vi trenger ikke folk som møter opp for å «hente» pengene sine og som bare løper middels. Det jeg vil som utøver er å se gode tider og kjenne på konkurransepresset, sier Warholm, og legger til:

– Jeg vil tørre å påstå at folk har møtt opp og løpt tre sekunder dårligere enn de er gode for. Det vitner ikke som de har prøvd så veldig hardt. Men jeg skal ikke si noe på det. Det får meg til å se bedre ut eventuelt, sier Warholm.

Samtidig gjør 22-åringen det klart at det kan enkelte ganger ha naturlige forklaringer. Der løpere for eksempel har vært skadeplaget under stevner.

Irritasjonsmoment

Abderrahman Samba (22) er i likhet med Warholm en del av den yngre generasjonen. Denne sesongen ser det ut til at Samba kan bli et irritasjonsmoment for Warholm.

Torsdag slo mannen fra Qatar Warholm i sesongens første Diamond League-stevne i Roma.

– Han blir opplagt veldig tøff. Han springer på enormt gode tider, sa Warholm etter at Samba hadde løpt inn til Diamond League-rekord på tiden 47.48.

NRKs friidrettsekspert mener det er helt nødvendig for de aller beste å ha konkurrenter de kan strekke seg mot.

– Jeg tror det egentlig er bra for de fleste toppidrettsutøvere å ha et sånt irritasjonsmoment, i form av en eller to konkurrenter som du er nødt til å strekke deg mot. For du vil ikke bli slått og ikke være den som er først over mål, sier Vebjørn Rodal.

SAMBA: Qatarske Abderrahman Samba er like gammel som Warholm. Torsdag slo han nordmannen i Roma. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Større utfordring i år

Etter VM-gullet har forventningene til Warholm blitt større. 22-åringen fra Ulsteinvik har allerede merket at hverdagen har blitt travlere.

– Den eneste utfordringen som vi har hatt er å fortsatt bruke tiden på det treningsarbeidet som vi har gjort før. Det er det som har snudd litt fra i fjor. Men det var jeg som ville bli verdensmester, så da burde jeg visst at dette kom med på kjøpet, sier Warholm.

Neste mulighet for å revansjere tapet for Samba blir under Bislett Games på torsdag.