Warholm jogget seg videre i OL: – Han er knapt andpusten

Karsten Warholm innledet sitt OL i heat nummer tre på 400 meter hekk. Det var tydelig at nordmannen har gledet seg til å komme i gang. For selv om han var avslappet før forsøksheatet, var det lett å se at Warholm var tent på å vise seg frem for første gang i Tokyo-OL.

I bane åtte hadde Warholm full kontroll hele veien og nærmest jogget i mål på 48.65.

– Har full kontroll, ser seg til siden, ser ut som han er på en joggetur rundt Sognsvann i Oslo, vinner på 48,65 uten å være i nærheten av å vise sitt beste. Er knapt andpusten, snakker med konkurrentene allerede og gir en liten knoke til Thomas Barr, kommenterte Jann Post.

– Det kostet ikke all verden, jeg tror han er i veldig, veldig god form fra det vi så, fortsatte han.

JOGGING: Man kan trygt si at Warholm ikke tok ut alt i sitt forsøksheat. Foto: Jewel Samad / AFP

Post fikk støtte av NRK-ekspertene Christina Vukicevic Demidov og Vebjørn Rodal. Alt gikk som forventet, men alle var klare på at de likte det de så.

– Dette var Warholm i en sånn utgave som jeg håpet å få se, og det så virkelig overbevisende ut, sa Rodal.

Warholm sa på forhånd at han neppe kom til å ta ut sitt beste i kvalifiseringen.

– Jeg prøver å gå inn i kvalifiseringen med lave skuldre. Det handler om å slappe av og finne formen. Så får vi forhåpentlig noen løp til for å få opp spenningen i kroppen, sa Warholm.

Sunnmøringen er en vaskeekte norsk gullfavoritt, og han kom frisk og fin inn i OL-landsbyen tirsdag etter en lang precamp i Fukuoka.

– Vi er inne i en periode der det handler om å optimalisere og få overskudd. Det er ikke det hardeste regimet rent treningsmessig. Vi har kun hatt disse konkurransene i hodet hele tiden.